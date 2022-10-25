刑事局公布高風險賣場 博客來、旋轉拍賣在列

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刑事局25日公布第3季受理解除分期付款詐騙案件，統計高風險賣場以「博客來網路書店」的905件居冠，其次為「旋轉拍賣」的529件和「鞋全家福」277件，提醒民眾留意。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月25日

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）刑事局今天公布今年第3季受理解除分期付款詐騙案件，統計高風險賣場以「博客來網路書店」的905件居冠，其次為「旋轉拍賣」的529件和「鞋全家福」277件，提醒民眾留意。

刑事局今天發布新聞稿表示，經分析「解除分期付款」詐騙手法，通常是歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，先竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等資料後，再「偽冒電商業者」致電民眾佯稱「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」，請其提供消費時使用的信用卡或金融卡上的金融機構電話號碼。

隨後，歹徒便「偽冒金融機構」致電民眾，聲稱要協助解除分期付款的錯誤設定，再要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款，藉此詐款成功。

根據刑事局最新統計資料顯示，今年第3季受理解除分期付款詐騙案件，高風險賣場前5名分別為「博客來網路書店」有905件，「旋轉拍賣」有529件，「鞋全家福」有277件，「生活市集」有220件，「迪卡儂」為191件。

刑事局指出，上述案件被害人都是接獲假冒公司的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、App解除設定」等話術行騙。

對此類詐騙手法，刑事局表示，每週都會針對被害件數較多的疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

同時，定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙，並彙整案件情資，交由專責單位循線追查可疑犯嫌。

刑事局提到，經公布疑似個資外洩電商都依警方提供建議，實施相關反詐騙宣導，將持續對電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，並要求業者加強消費者個人資料保護。（編輯：李亨山）1111025