揭博客來涉假承攬真僱傭 律師陳又新：盼給付當事人所有費用

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（中央社記者蕭博文台北24日電）揭發博客來涉對清潔工「假承攬真僱傭」的律師陳又新今天說，目前替當事人李阿姨與博客來協調的方向是希望給付所有應給付費用，期望有好結果，最終尊重李阿姨與家人的決定。

陳又新下午在臉書Facebook粉絲專頁發文表示，接手此案迄今，大家對李阿姨的關心，所有的公義與溫暖都讓人感受到力量。

陳又新話鋒一轉寫道：「本案在網路及新聞的發酵，這些力量對原本生活單純的李阿姨來說是個龐大的負荷，讓她有些難以承受」。

陳又新表示，律師必須以當事人的權益為最大考量，而這個權益也要考量財產以外的事項，目前與李阿姨家人討論，就拜託李阿姨家人接手協助後續與網路書店博客來的協調工作。

陳又新指出，截至目前為止，他替李阿姨與博客來協調的方向，是博客來要給付所有依法應給付費用，期望能有好的結果，但最終的結果仍尊重李阿姨及其家人的決定，「當然，如果李阿姨未來還有需要我幫忙的地方，我會隨時提供協助」。

陳又新文章最後寫道，「謝謝所有仗義執言的好朋友對此事的關心，真心感謝，事了拂衣去，深藏功與名」。

全案起於，陳又新昨天在臉書發文揭露，指一名在博客來打掃20幾年的清潔工，遭公司通知明年起不用再來，該名清潔工不僅過去從沒有勞健保、三節禮金，現在才知道自己連退休金也沒有。

陳又新貼文指出，該名清潔工表示自己不識字，結果博客來和清潔工簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，恐涉及「假承攬真僱傭」，貼文一出，引爆網友譁然，要求博客來出面說明。

博客來母公司統一超商今天發布聲明表示，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，即刻啟動內部調查；勞動部則說，將請地方政府的勞工局進行調查，如果屬實，沒投保勞保、沒給退休金，將觸及勞工保險條例等法，須依法開罰。

台北市勞動局也表示，人格從屬性將是僱傭關係的主要判斷基準，只要當事人具名申訴就會介入協助，同時不排除先要求雇主說明。（編輯：方沛清）1111224