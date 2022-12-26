博客來假承攬案 勞動局：違反3勞基法將罰6至300萬
2022/12/26 18:32（12/26 19:24 更新）
圖為博客來總部。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
（中央社記者陳昱婷台北26日電）網路書店博客來遭爆以假承攬真僱傭的方式聘用清潔人員，台北市勞動局今天前往勞檢，認定博客來違反3條勞基法規定，將開罰最低6萬元、最高300萬元。
律師陳又新接獲一名在網路書店博客來工作的清潔人員陳情，表示與博客來是僱傭關係，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，不給付資遣費、退休金。
儘管博客來與這名清潔人員已達成和解，台北市勞動局今天仍派員前往博客來實施勞動檢查，確認博客來與這名清潔人員是僱傭關係，且發現違法情事。
勞動局透過新聞稿說明，這名清潔人員除了上班時間、地點有受到拘束，契約內容也明示須受公司指示，且清潔工作使用的耗材是由公司提供，符合僱傭關係的從屬性，代表雙方關係受勞動基準法所拘束。
勞動局指出，勞檢過程中檢視了博客來提供的資料，發現博客來沒有準備勞工名卡、工資清冊，也沒有依勞工工作年資核給特別休假，涉違反勞基法第7條、第23條及第38條規定，將進行行政裁罰程序。
勞動局表示，違反這3條規定，將分別處以新台幣2萬元至100萬元的罰鍰，金額將在給予博客來說明意見機會、簽核完畢後確認；至於勞保部分則由勞動部另案派員稽查。
勞動局呼籲，博客來未來應持續以合法方式聘僱勞工，各事業單位也不要誤用或濫用承攬契約，避免損害勞工權益，勞工若有相關問題可透過「HELLO TAIPEI 臺北市單一陳情系統」反映，尋求協助。（編輯：李亨山）1111226
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