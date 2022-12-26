博客來未替清潔工投保 勞保局：再審視勞檢資料
2022/12/26 19:31
（中央社記者張雄風台北26日電）博客來與清潔人員爆出簽訂「承攬契約」勞資糾紛案，勞動部及台北市勞動局今天派員勞檢，確認雙方屬勞雇契約；至於未投保部分，勞保局說，會再進一步審視勞檢資料，依法辦理。
職安署北區職安中心會同台北市政府勞動局派員赴「博客來數位科技股份有限公司」（博客來）針對李姓清潔工勞資爭議案實施勞動檢查。
勞動部表示，經檢視雙方勞務契約，明確規範李姓清潔工應受博客來指揮提供勞務與接受工作上指導，初步結論雙方屬勞雇契約。
北市勞動局表示，檢視公司提供資料，發現該公司未置備勞工名卡、工資清冊，也未依勞工工作年資核予特別休假，初步認定涉有違反勞動基準法第7條、第23條及第38條規定之虞，將進行依相關行政裁罰審查事宜。
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北市勞動局指出，一旦確認違法事實，得分別處以新台幣2萬元至100萬元罰款。
至於社會關注未投保勞工保險部分，勞保局官員告訴中央社記者，雖然日前勞資雙方已和解，但針對未替員工加保勞保或職保部分，仍須依勞工保險條例處理；目前尚未收到北市勞動局正式勞檢資料，清潔工適用新制或舊制也需再進一步釐清，會在收到勞檢資料後依所列項目審視。（編輯：管中維）1111226
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