逾半民眾曾遇求職詐騙 人力銀行設2審核機制把關

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）求職陷阱或詐騙手法五花八門，人力銀行今天公布調查指出，在上千名受調求職者中，有近53%自身或親友曾遭遇求職詐騙，其中最常發生求職詐騙情形的求職管道，主要包括網路社團及打工群組。

1111人力銀行今天發布新聞稿指出，人力銀行針對求職者進行調查發現，有高達9成受訪者曾遭遇詐騙電話及網路詐騙，其中以「網路購物詐騙」60.6%最為常見，其次為「簡訊中獎詐騙」40.9%、「通訊軟體詐騙」31.3%、「股市投資詐騙」27.8%以及「求職詐騙」18.4%。

進一步調查財物損失，有近2成受訪者遭遇金錢損失，另有2成損失身分證、銀行帳戶等重要個資，顯示詐騙集團手法不斷翻新，不僅詐取錢財，更覬覦可挪為洗錢人頭戶的個人銀行帳戶。

調查也顯示，有52.9%受訪者及身邊親友，在求職過程曾遇過奇怪及不合理要求，最常見手法包括「被要求繳交保證金」41.6%、「被要求提供銀行個人帳戶」38.8%、「被要求提供身份證及健保卡證件」33.3%、「工作內容與面試所談不符」31.7%以及「被要求刷卡購買產品」22.2%。

調查進一步分析，會發生上述情況的求職管道，主要是透過網路社團52.7%，以及打工群組38.8%。1111人力銀行提醒，網路徵才資訊真假難辨，最容易誤踩求職陷阱。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，為杜絕假工作真詐騙，該人力銀行設有兩階段審核機制，第一階段「審核廠商流程」，會先透過政府單位查詢是否有登記、是否有不良紀錄或投訴紀錄、查核公司行業別或營利項目與所刊職缺性質是否相符、搜尋廠商有無相關負面訊息等7大機制把關。

第二階段，在「網路上架把關」部分，1111客服會主動過濾有可疑字眼的徵才訊息，包括「高薪免經驗」、設立在境外的公司（外派不在此限）、工作地點在高風險地區、快速致富、包吃包住免打卡、輕鬆準時上下班、包機票免出錢以及出國輕鬆貸款等。

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針對上述可疑職缺，1111人力銀行表示會採取先關權處置作法，並且下架可疑職缺，後續再進行查核驗證廠商身份，以最高規的審核程序來確保求職過程安全。

1111人力銀行指出，此次「求職陷阱大公開調查」問卷，調查期間自2022年12月7日至12月25日，針對1111人力銀行求職會員進行抽樣調查，有效樣本數1128份，在95%的信心水準下，正負誤差值2.92%。（編輯：趙蔚蘭）1111227