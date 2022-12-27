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國產茶112年起要能溯源 牡蠣蒜頭香菇將跟進

2022/12/27 17:06（12/27 17:34 更新）
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圖為茶樹。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北27日電）國產茶葉112年起須提供溯源資訊，行政院農業委員會主委陳吉仲今天說，根據行政院長蘇貞昌指示，包含牡蠣、蒜頭、香菇等，只要溯源方法經衛生福利部審查通過，也會比照辦理。

陳吉仲接受媒體聯訪時指出，4000多家國產茶的業者都已完成溯源的業務辦理，明年元旦起，市售台灣茶一定要是國產茶，否則會違反「食品安全衛生管理法」不實標示相關規定，此制讓業者對消費者負責，也有助於農民辛苦栽種的茶維持一定價格。

陳吉仲說，院長蘇貞昌有交代，有太多進口的農漁畜產品會與國內農產品混充，例如「越南的蚵仔會不會冒充嘉義東石？」

陳吉仲指出，其實不只牡蠣，包含蒜頭、香菇等也有這樣的情事，只要把溯源方法確認好，並經衛福部審查通過，就會比照國產茶葉的方式執行，讓國產農產品資訊公開、清楚、透明並正確。

農糧署10月28日宣布，112年元旦起產製的國產茶必須提供產銷履歷標示、QR Code或有機標章，以確保消費者權益、保障茶農生計。

新制上路前，農委會今天舉辦「企業誠信交流暨茶葉溯源法遵便民論壇」，分享相關業務推動決心。陳吉仲說，後續還有其他農產品會比照辦理。（編輯：管中維）1111227

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#蘇貞昌
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