檸檬合作社軒禾傳倒閉 陳吉仲：協助契作農民轉介

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北22日電）專作產銷履歷檸檬的軒禾農產品運銷合作社驚傳倒閉。農委會主委陳吉仲今天受訪表示，會優先協助所有契作農民的檸檬，轉介到其他合作社或農民團體。

立法院經濟、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查農民健康保險條例第40條條文修正草案等案，陳吉仲列席報告，並備質詢。

陳吉仲會前接受媒體聯訪，對於軒禾倒閉，農委會有無提供沒有請領到貨款的農民，一些協助或救濟。

陳吉仲指出，軒禾合作社主要是跟農民契作收購檸檬，農委會會優先協助所有契作農民的檸檬，轉介到其他合作社或農民團體。

另外，陳吉仲表示，農委會針對全國各地農民團體，包括農會、合作社等，都在加速執行冷鏈跟自動化、機械化等，本來就會讓所有農民團體扮演跟農民契作，提高農民收入等工作，農委會會全力持續來進行。

至於軒禾跟美國簽20年長約，經營2年就倒閉，是否算成功；陳吉仲指出，這是個別公司的事情，要問個別公司，農委會是負責政策的部分。（編輯：張均懋）1111222