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屏東九如檸檬均價每斤30元 農會：30年來最平穩

2022/10/16 14:39
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東九如檸檬連續2年價格低迷，農會啟動去化機制及收購運銷，終於揮別慘況；九如農會總幹事龔泰文在「檸檬日」的今天表示，今年均價每台斤30元，是30年來最平穩。

屏東九如鄉檸檬種植面積約300公頃，年產量約1000公噸，全年可生產，盛產期在每年的7月至9月；今年價格平穩，農會在豐收喜悅之下，今天舉行檸檬日。

九如農會總幹事龔泰文接受媒體聯訪指出，九如鄉檸檬在民國109年、110年，受到市場供需影響，產地價格跌到僅剩每台斤新台幣5元，陸續啟動去化機制、收購運銷至全國農漁會賣場行銷及5大拍賣市場，重建消費者信心。

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龔泰文指出，檸檬主要盛產期在每年的7、8、9月，這3個月的產量就占全年7成，必須掌握期間的調控及價格變化，今年更創立九如鄉檸檬鮮果品牌，並申請註冊商標，今年價格均價每台斤30元，是30年以來最平穩。

龔泰文表示，另外也與有機檸檬園簽約保障價格每台斤60元，收購來榨汁作為加工用，並研發出真空包裝技術，在未開封前可以常溫保存，同步發展九如檸檬的產品多樣性。（編輯：陳仁華）1111016

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