救助小番茄瘋欉惹議 陳吉仲：中部以南有熱傷害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）高雄美濃小番茄發生「瘋欉」等病蟲害，外界對農委會以天然災害為由救助有疑義。農委會主委陳吉仲今天說「當然沒有爭議」，強調今年氣候影響中部以南都有熱傷害問題，會導致農民損失。

高雄市美濃區小番茄今年出現嚴重「瘋欉」疾病現象，行政院農業委員會列為農業天然災害現金救助區；另外台南農民反映洋香瓜也出現瘋欉情況，農委會主委陳吉仲也說，將與台南市農業局合作，盤點損害面積比例，若損害面積達20%，將啟動天然災害現金救助。

然而，外界質疑病蟲害防治失敗、植物疫病並未列為農業天然災害救助辦法中的項目。

陳吉仲今天出席「促進國內企業認購國產農產品」記者會，會後媒體聯訪時詢問前述天然災害補助的部分是否有爭議。陳吉仲斬釘截鐵表示「從來沒有爭議過」。

陳吉仲指出，太多的農民反映今年情形非常特殊，尤其是在熱傷害的部分，或者是俗稱的「瘋欉」，對蕃茄、瓜果類等造成極大的影響；而且這不是某個鄉鎮區或某個縣市，至少在中部以南都遇到這樣問題，這些就會導致各式各樣病蟲害造成農民損失。

陳吉仲強調，之前專家會議已經認定小番茄等品項，後續還會有專案會議來協助認定，都有一定程序在執行。

陳吉仲舉例，氣候條件改變已經大幅度影響農漁民的生產，今年11月底到中南部，中午還可以有攝氏30幾度的氣溫，就可以知道氣候怎麼影響農產品生產。

陳吉仲說，還是為照顧農民為出發點，更重要的是，農委會會積極開辦農業保險，才是真正來解決看天吃飯的情況。（編輯：陳政偉）1111124