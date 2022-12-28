中華電寬頻牌價降幅最高27% 最快明年初生效

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（中央社記者蘇思云台北28日電）NCC今天通過中華電信高速寬頻牌價資費調降案，其中光世代500M/250M電路費牌價降幅達27.7%，中華電信這次調降資費估計全台約4.6萬戶受惠，一年受惠金額新台幣1.88億元，最快明年初生效。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，NCC今天審查中華電信陳報高速寬頻牌價資費及產品規格調整討論案，決議核定通過。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，中華電信調降光世代雙向100M、500M/250M與1G/600M電路費及上網費，以及調降光世代服務資費，並新增光世代300M/150M服務。

翁柏宗表示，中華電第一階段先調降牌價資費，估計4.6萬戶用牌價資費跟中華電訂購服務，1年整體受惠金額約1億8800萬元，後續第二階段也會調整促銷價，影響更大，不過時程上要看中華電信而定。

翁柏宗表示，中華電現在寬頻服務主流是100M/40M（下行速率/上行速率），用戶數約118萬戶。中華電今天主要調降高速寬頻的牌價資費，也是希望引導消費者從低速寬頻升級改用高速寬頻服務。

媒體關注影響與生效時間，翁柏宗表示，最主要是用牌告費跟中華電簽契約的族群，新牌價資費會在NCC核准與公告7天後生效，也就是說，最快明年初生效，其他非牌價用戶，如果是簽捆綁式合約，例如有綁MOD等，還是要以契約內容為準。

翁柏宗表示，今天分組審查中，有線電視系統中嘉、台固等業者也來申請營運計畫變更，申請網路寬頻升級，以提供高速寬頻服務，預期最快3個月、或未來半年內，就可以看到中華電信跟有線電視寬頻價格競爭。（編輯：潘羿菁）1111228