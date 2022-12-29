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婦人疲倦手臂無力以為五十肩 竟是多發性肌炎

2022/12/29 11:45
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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）58歲何婦感覺疲倦無力，走路氣喘吁吁，連梳頭髮都沒力氣，以為肝臟有問題，也可能是五十肩，就醫檢查發現是屬於免疫疾病的多發性肌炎，使用免疫抑制劑等藥物後，穩定恢復中。

衛生福利部彰化醫院今天發布新聞稿指出，何婦近幾個月感覺疲倦無力，走一點路就氣喘吁吁，2個月體重掉了10公斤，手臂也感覺沒力氣，無法舉手整理頭髮，刷牙也無力。

何婦以為是五十肩前往骨科看診找不出原因，後來抽血驗出肝功能異常，以為服藥後狀況會改善，但手臂越來越無力，日前因半夜呼吸急促，前往彰化醫院掛急診。

彰化醫院免疫風濕科主治醫師王仕凱指出，何婦四肢無力處在上臂和大腿，很像罕見的多發性肌炎，進一步抽血檢查發現肌酸激酶數值及肝指數超標，再經肌電圖確診為多發性肌炎。

王仕凱說，多發性肌炎的特點是對稱性的上下肢近端出現肌肉無力，包含肝功能指數在內的肌肉酵素也升高，而何婦不只是四肢近端肌肉受侵犯導致無力，呼吸系統肌肉也被侵犯，以致呼吸急促，使用類固醇及免疫抑制劑治療後，目前穩定恢復中。

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王仕凱指出，多發性肌炎為少見的自體免疫疾病，好發於中年女性，常合併惡性腫瘤，多為鼻咽癌，不過何婦經會診後排除癌症，鬆了一口氣。

王仕凱表示，多發性肌炎發生原因不明，研判可能是免疫系統有缺陷，在病毒或細菌感染時，引發抗體攻擊自己，一般認為作息正常、紓解壓力，應能降低復發機率，最重要是定期追蹤，才能在合併癌症時早期發現治療。（編輯：謝雅竹）1111229

#王仕凱
#彰化醫院
#衛生福利部彰化醫院
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