更多編輯台推薦新聞：
足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
運動

足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
讓民眾好過年 中油：春節期間油價只跌不漲
首頁 / 生活

連假安排醫美修修臉 醫籲把握三要三不要原則

2022/12/30 18:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）這次農曆春節連續假期將長達10天，不少民眾趁機進行醫美手術修修臉。有醫師提醒，術後掌握「三要、三不要」原則，包括要生活規律、不要抽菸喝酒等，避免感染才能安心過好年。

開業整形外科醫師陳建鼎今天透過新聞稿表示，這次新年10天長假，醫美消費需求爆增，觀察這波醫美熱潮，不少民眾趁著長假進行醫美整形可以有充分的修護期。

陳建鼎舉微整形保養光電雷射類為例指出，肌膚在接受治療後，皮膚受到輕重不一的破壞，變得較薄也較脆弱，此時必須強化保溼與防曬，忌烈日下紫外線曝曬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於注射型的保養，陳建鼎表示，無論是接受肉毒桿菌素、玻尿酸注射或埋線，7天內不建議在高溫場所久待，例如泡溫泉或三溫暖，也暫時不可接受臉部按摩，或進行過於激烈的運動。

除修護靜養，最怕的就是感染。陳建鼎提醒，醫美術後修護務必掌握三要、三不要原則，才能安心過好年，包括「要」遵守醫囑、「要」生活規律、若有異狀「要」儘速就醫，「不要」在溫度過熱處久待、「不要」抽菸喝酒、「不要」過度激烈運動。（編輯：張芷瑄）1111230

#陳建鼎
#醫美
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族