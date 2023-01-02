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元旦假期收假日 蘇花路廊車流順暢

2023/1/2 12:01（1/2 12:21 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）今天是元旦連續假期收假日，公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊全線整體車流順暢；新城警分局出勤疏導車流，上午省道台9線崇德段北上車流稍多。

公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心表示，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1072輛、花蓮往宜蘭北向為1883輛，北上每小時交通量維持約400至600輛，上午蘇花路廊全線整體車流順暢。

在旅行時間方面，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約75分。四工處預估今天北上車流量約1萬輛，對於北返車潮，將依據車流量適時進行號誌調控。

花蓮縣警察局於元旦連假期間派出警力於各交通要道進行交通疏導、防制交通事故發生。其中台9線克尼布東路口與146.4k路段，目前南北車流稀少，交通順暢，秩序良好；崇德段北上車流稍多，交通順暢。

花蓮受到連日陰雨天氣影響，遊客並無預期多，四工處統計連假首日蘇花路廊南下車流狀況，較去年元旦假期首日減少9％。（編輯：郭諭儒）1120102

#蘇花路廊
#省道台9線崇德段
#元旦假期
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