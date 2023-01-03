台大地理系教授王鑫辭世 師生悼生態保育啟蒙先鋒

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）台灣大學地理環境資源學系名譽教授王鑫辭世，師生哀悼。同系特聘教授林俊全今天表示，王鑫是協助國家公園創立的重要推手之一，是生態保育及永續發展觀念啟蒙先鋒。

台大地質標本館臉書（Facebook）粉專昨天晚間表示，王鑫1日下午辭世。王鑫是台大地質學系畢業的系友，也是台大地理學系教授，在台灣的地質公園發展、自然環境保育有諸多貢獻。

台大地理系特聘教授林俊全今天中午告訴中央社記者，王鑫早年是協助國家公園創立重要推手之一，甚至親赴教育部協助建立環境教育制度，也推動地質公園成立，讓民眾願意走進台灣千變萬化的地質「大自然教室」。

不僅推動地理科普教育有所貢獻，林俊全說，王鑫更是將生態保育、永續發展觀念帶到台灣，時間回到30、40年前，當時台灣以經濟掛帥，各行各業都不了解永續發展的重要，因為王鑫的努力，將環境保護觀念如種子般種入民中心中，了解到資源並非取之不盡，對整個社會是一種啟蒙先鋒。

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林俊全表示，聽聞王鑫辭世消息，台大地理環境資源學系全體師生都深感哀悼，王鑫生前提攜後進不遺餘力，系上學生都非常崇拜景仰王鑫，「我也上過很多他的課」，課堂上王鑫經常給予學生啟發，不僅是學問，還有對知識的熱情。

另外，台大地質標本館臉書提到，這週將播放10年前王鑫接受地質標本館名人錄系列採訪，以影片紀念這名台灣生態保育啟蒙先鋒。（編輯：管中維）1120103