更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國北護與民間協會合作 助學生取得醫藥行銷師認證

2023/1/4 17:22（1/4 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北護理健康大學健康科技學院4日與台灣藥品行銷暨管理協會（TPMMA）簽署合作備忘錄，112學年導入「醫藥行銷學程」，透過產學合作培育學生取得醫藥行銷師（MR）認證。（國北護提供）中央社記者陳至中傳真 112年1月4日
台北護理健康大學健康科技學院4日與台灣藥品行銷暨管理協會（TPMMA）簽署合作備忘錄，112學年導入「醫藥行銷學程」，透過產學合作培育學生取得醫藥行銷師（MR）認證。（國北護提供）中央社記者陳至中傳真 112年1月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）國立台北護理健康大學健康科技學院今天與台灣藥品行銷暨管理協會（TPMMA）簽署合作備忘錄，將協助學生取得醫藥行銷師（MR）認證，為職業生涯加值。

國北護今天發出新聞稿，健康科技學院院長洪論評下午與TPMMA理事長朱茂男簽訂合作備忘錄，112學年導入「醫藥行銷學程」，透過產學合作，共同培育學生取得MR認證。

洪論評感謝TPMMA協助課程規劃及支援業界師資，相信透過雙方合作，能協助學生完成認證，必能為雙方共創新時代價值。國北護校長吳淑芳也表示，國北護近年成為長照人才重鎮，期許未來秉持「樂育親仁」的教育理念，培育更多醫護管理及資訊人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱茂男肯定國北護的辦學績效，期許未來共同培養更多醫藥行銷領域的優質從業人員。他認為「醫」、「藥」、「護」是一家，雙方合作將以更好的專業，為民眾及企業創造價值。

TPMMA秘書長陳建州表示，協會推動醫藥行銷師已28年，目前已有3036人取得認證，台灣將邁入超高齡社會，各式醫療需求日益增長，生技醫療產業將是下一個「護國神山」，學子畢業前取得醫藥行銷師認證，絕對是一大利基。（編輯：張雅淨）1120104

#國北護
#洪論評
#朱茂男
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族