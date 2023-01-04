國北護與民間協會合作 助學生取得醫藥行銷師認證

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（中央社記者陳至中台北4日電）國立台北護理健康大學健康科技學院今天與台灣藥品行銷暨管理協會（TPMMA）簽署合作備忘錄，將協助學生取得醫藥行銷師（MR）認證，為職業生涯加值。

國北護今天發出新聞稿，健康科技學院院長洪論評下午與TPMMA理事長朱茂男簽訂合作備忘錄，112學年導入「醫藥行銷學程」，透過產學合作，共同培育學生取得MR認證。

洪論評感謝TPMMA協助課程規劃及支援業界師資，相信透過雙方合作，能協助學生完成認證，必能為雙方共創新時代價值。國北護校長吳淑芳也表示，國北護近年成為長照人才重鎮，期許未來秉持「樂育親仁」的教育理念，培育更多醫護管理及資訊人才。

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朱茂男肯定國北護的辦學績效，期許未來共同培養更多醫藥行銷領域的優質從業人員。他認為「醫」、「藥」、「護」是一家，雙方合作將以更好的專業，為民眾及企業創造價值。

TPMMA秘書長陳建州表示，協會推動醫藥行銷師已28年，目前已有3036人取得認證，台灣將邁入超高齡社會，各式醫療需求日益增長，生技醫療產業將是下一個「護國神山」，學子畢業前取得醫藥行銷師認證，絕對是一大利基。（編輯：張雅淨）1120104