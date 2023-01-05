海科館攜手海大培育優美石花菜 可望取代野採

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優美石花菜產量逐年下滑，海洋科技博物館與台灣海洋大學合作，成功在室內以少量生殖孢子順利栽培出大量的優美石花菜藻體，後續將測試是否可在戶外池環境中培養出帶生殖孢子的藻體，達成完全人工養殖方式。（海洋科技博物館提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）國立海洋科技博物館與國立台灣海洋大學合作，成功在室內以少量生殖孢子培育出優美石花菜，未來可望以人工養殖的優美石花菜取代野生採集，降低野外石花菜被大量採集的壓力。

海洋大學海洋生物研究所教授林綉美今天透過新聞稿表示，東北角的大型底棲海藻相，具冷暖水性的藻種及高產量特性，為當地居民食用或漁民所採集販賣，例如石花菜、紫菜、蜈蚣藻等，不但有經濟價值，且在生活及醫學保健廣泛運用。

林綉美指出，優美石花菜是廣泛分布於西北太平洋冷水域的大型海藻，野外成熟藻體可達15公分以上，在台灣北海岸及東北角每年春天是大量繁生季節，但產量已逐年下滑，需透過人工養殖研究以取代野生採集。

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海科館表示，經與海洋大學海洋生物研究所合作研究，已成功在海科館室內研究場域以少量生殖孢子誘發出大量優美石花菜幼苗，並將人工培育出的幼苗放養於戶外池，順利栽培出大量的優美石花菜藻體。

海科館指出，目前戶外池養殖的優美石花菜每月約可增重50%以上，而養成的部分藻體經修剪後，可作為戶外池養殖的苗源；下一步的研究重點，將測試優美石花菜是否可在戶外池環境下，培養出帶有生殖孢子的藻體，達成可完全人工養殖方式。（編輯：戴光育）1120105