學術倫理案件 大專4協會建議分調查、審定2階段

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（中央社記者陳至中高雄6日電）近來多名政治人物陷入論文風暴，學術倫理審議屢有爭議。今天大學校長會議上，4個大專協會聯合提案建議修訂處理原則，區分「專業調查」及「審議決定」兩階段，杜絕外界質疑。

教育部今天在位於高雄市的義守大學舉辦民國112年全國大專校院校長會議，國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協會、私立科技大學校院協進會等4個協會聯合提案，呼籲建立制度化的學術倫理審議程序。

提案指出，教育部有針對學術倫理的態樣、保密條款及資訊公開訂出基本原則，但審查程序和資訊公開事項，現在仍由各校自訂章則處理，還沒有統一的作法。

提案點出問題，目前各校的學術倫理審定委員會，同時兼具「專業調查」及「審議決定」兩種任務，調查任務須全程保密，過程的公正性和當事人的權利保障，易受外界質疑。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果接受媒體聯訪表示，經過各校討論，初步建議分成兩階段，由大學設置常設委員會，遇到學生的學術倫理案件時，先委託調查小組進行保密的「專業調查」，將調查意見交由常設委員會「審議決定」，委員會負責對外說明，藉此杜絕外界質疑。

部分政治人物因論文抄襲，學位被撤銷，但學校未清楚說明理由。4大協會的提案，建議由大學共同討論格式規範，訂出審議決定報告要包含的面向及內容，以利各校參考。

對此，教育部提供的書面回應指出，將依照4協會的建議，於近期邀集學者專家研修「專科以上學校學術倫理案件處理原則」。同時也打算補助國立大學校院協會（國大會）進行研究，進一步訂出決定報告的格式規範。

另外，許多碩博士論文設定「不公開」，讓外界難以查閱。教育部長潘文忠昨天接受媒體聯訪時重申，學術論文「以公開為原則，保密為例外」，除了特殊狀況，例如涉及機密、專利事項或法律有規定外，其餘都要公開。（編輯：管中維）1120106