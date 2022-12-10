教育部重申8項論文品保機制 要台大提報查處情形

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政治人物接連陷入論文風暴，監察院啟動調查。教育部10日表示，已發函請台大提報相關案件的查處情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北10日電）政治人物接連陷入論文風暴，監察院啟動調查。教育部今天表示，已發函請台大提報相關案件的查處情形及教授課責機制，並重申8項論文品保機制。

前新竹市長林智堅和桃園市長鄭文燦，接連被台灣大學國家發展研究所撤銷學位。教育部今天以文字向媒體表示，將配合監察院調查，依照8項論文品保機制，發函請台灣大學提交個案查處及指導教授課責情形。等學校釐清責任報到教育部後，會再依規定權衡、處理。

教育部先前公布的8項品保機制，包括將學位品保機制納入增設、調整系所審查；未妥善處理學術自律的系所將調減招生名額；揭露各系所學位論文不公開比率；揭露以特殊條件遴聘口試委員的原則及人數比率。

另外還要求課責指導教授和所屬系所；開發及共同採購期刊論文比對系統；落實學生的學術倫理教育；主動查處論文代寫情事並依法裁罰。

台灣大學校方今天暫未有進一步回應。不過近期召開的教務會議，已通過多項維護論文品質措施，包括要求碩博士生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」；規定碩博士考試委員中至少1人須從研究所外找；以及規定學位論文「以公開為原則」，除非涉及機密、專利或法律規定事項。（編輯：陳政偉）1111210