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台大修正碩博士學位考試規則 所外考委至少1人

2022/12/9 10:21（12/9 10:33 更新）
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台灣大學近期修正碩博士學位考試規則，規定考試委員中至少1人須從研究所外找。（中央社檔案照片）
台灣大學近期修正碩博士學位考試規則，規定考試委員中至少1人須從研究所外找。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北9日電）政治人物頻頻陷入論文爭議，台灣大學近期修正碩博士學位考試規則，規定考試委員中至少1人須從研究所外找，進一步維護論文學術品質。

台大近期通過多項改革措施，強化學術倫理機制，包括要求碩博士生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，註明比對相似度百分比，請指導教授檢視後，才能完成離校手續。

根據台大近日公開的111學年度第1學期第1次教務會議紀錄，修正通過「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，其中第5條新增，碩博士學位考試委員中，所外委員至少1人。

依照台大規則，碩士學位考試委員為3到5人，指導教授及共同指導教授之外，至少還要有2名委員，其中包括所外委員1人。考試委員由校長遴聘，系所主管指定1人為召集人，但不能是學生的指導教授。

博士學位考試委員是5到9人，指導教授及共同指導教授之外，至少還要有4人，其中包括所外委員1人。

另外，有的碩博士論文設定「不公開」，引發各界議論。台大規定學位論文「以公開為原則」，以利學術流通及分享，除非是涉及機密、專利事項或依法不得提供，須經指導教授、系所主管認定，才可訂定合理的「不公開」期限，且最多為5年。（編輯：唐聲揚）1111209

#台大
#論文
#學位考試規則
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