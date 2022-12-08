南投縣議長何勝豐國小學歷4年變碩士 監委申請調查

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監委賴鼎銘等人8日說，南投縣議長何勝豐（圖）利用「吳寶春條款」，4年間由國小學歷迅拿到碩士。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監委賴鼎銘等人今天說，南投縣議長何勝豐利用「吳寶春條款」，4年間由國小學歷迅拿到碩士，爆涉論文抄襲事件；同等學力入學有無被學校濫用，教育部是否欠缺相關控管機制，已申請調查。

監察委員賴鼎銘、范巽綠、浦忠成透過新聞稿指出，南投縣議會議長何勝豐僅以4年期間，由國小學歷進階為亞洲大學生物資訊與醫學工程碩士，引發外界對大學「吳寶春條款」獲取學歷方式的質疑。

監委表示，專業職業及技術人員或專業領域具卓越成就表現者的同等學力入學方式，疑被學校濫用；教育部就學位授予條件，是否積極檢討整體流程、是否欠缺相關控管機制等，已申請自動調查。

監委也說，教育部有無督導嚴審大專校院「入學大學同等學力認定標準」適用資格、學校指導教授是否盡論文品質把關的責任、「實務型」學生的學位授予條件，是否符合終身學習法意旨、政策落實情形如何、有無參酌國外大學畢業要求，進行學歷政策檢討並作滾動式修正，因事涉整體高教品質及終身學習趨勢，有深入瞭解必要。

民國102年時，知名的麵包師傅吳寶春因無大學學歷，申請國內EMBA（管理學院碩士在職專班）受阻，引起社會廣泛討論。教育部隨後修正「入學大學同等學力認定標準」，放寬在專業領域具卓越成就者，可經學校審議通過後報考碩博班，也被稱為「吳寶春條款」。（編輯：郭無患）1111208