碩士論文遭質疑 南投縣議長何勝豐：對指控沒意見

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南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文遭外界質疑。何勝豐15日說對於外界任何指控，他都沒意見。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博陽、蘇木春南投縣15日電）南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文遭外界質疑；對此，何勝豐今天表示，對於外界任何指控，他都沒意見，能擔任多屆議員、議長，靠的是地方服務獲選民認同。

民進黨前桃園市長參選人林智堅論文遭台大認定抄襲，政壇風波持續，南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學生物資訊與醫學工程學系碩士在職專班論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，與曾任何勝豐祕書的羅崴騰論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」架構相似。

民進黨立委林靜儀今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，看到南投縣議會議長的論文如此專業，她真的很敬佩，希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可更友善，畢竟議長在相關專業領域有研究。

曾任立委林靜儀南投辦公室主任的南投縣議員參選人沈夙崢也說，議長何勝豐在2014年選舉公報學歷是國小畢業，2018年就擁有碩士學位，論文題目專業到她看不懂，且何勝豐還擔任議長，非常繁忙，可以完成如此專業有意義的論文，想必花很多心思。

南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學生物資訊與醫學工程學系碩士在職專班論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，與曾任何勝豐祕書的羅崴騰論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」架構相似。中央社記者蕭博陽南投攝 111年8月15日

對此，何勝豐接受媒體聯訪說，「他們怎麼說，你們怎麼寫，我都沒意見」，他依俗稱「吳寶春條款」的入學大學同等學力認定標準第7條就讀，且這個班不用去學校，由學校派師資來南投上課，與一般碩士班不一樣，況且「他們都說我是黑道了，有差這件事嗎？」

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何勝豐表示，就讀資格完全依政府規定，對於外界任何指控，他都沒意見，而他與羅崴騰則是同班同學，當初10人一班；林智堅因論文抄襲被迫退選桃園市長，所以有人想要找國民黨人士報復，這很明顯是選舉花招，他不會在意，能擔任多屆議員、議長，依靠的不是學歷，而是長年地方服務獲選民認同。

亞洲大學則透過文字稿表示，若校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理；至於何勝豐先前在選舉公報上學歷為小學，是否符合碩士班就學資格，校方說明，何勝豐依俗稱「吳寶春條款」認定，就專業領域具有卓越成就表現者，經學校審議通過，得以報考。（編輯：陳仁華）1110815