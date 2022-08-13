並肩作戰22年 柯建銘勉勵林智堅包羞忍恥是男兒

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（中央社記者賴于榛台北13日電）原民進黨桃園市長參選人林智堅昨天宣布退選。民進黨立院黨團總召柯建銘在臉書勉勵並肩作戰22年的林智堅「包羞忍恥是男兒」，也說為了整體選戰，了解也支持林智堅「退」的抉擇、意義與價值。

林智堅宣布退選後，柯建銘昨天晚間以「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒」為題，勉勵林智堅。

柯建銘說，在台灣關鍵時刻的選戰，不要拖累民主進步黨選戰的佈局與節奏，個人事小，團體為重，這是「退」的抉擇、意義與價值，「我懂，我支持」林智堅的堅持。

他表示，清理戰場，反守為攻，是兼任民進黨主席的總統蔡英文與選對會共同決定，若國民黨要繼續得意忘形，消費論文門，就請繼續，因為在國際變局下，面對關鍵時刻的選戰，讓台灣繼續向前走，阻卻老舊、深藍、與中國唱和的國民黨，是民進黨不可迴避的歷史責任。

林智堅政治生涯從柯建銘服務處開始，柯建銘也特別提及兩人並肩作戰的始末。他說，陽光熱情的林智堅在2000年到新竹服務處應徵助理，第一印象是對政治抱著好奇、嘗試、憧憬的心理而來，他也樂於提供機會，而22年來，林智堅已是他最堅強、最重要的政治夥伴。

柯建銘說，後來隱約知道林智堅高中畢業時父親經商失敗，突遭變故，退伍後打過零工、當過臨時演員，什麼都做，幫忙家計，但林智堅一向陽光、爽朗、熱情的表現，相信早已走出人生挫折與打擊，化為更向上的動力，更能體恤、樂於幫助別人且接地氣。

他表示，林智堅後來半工半讀考上中華大學，2008年考上研究所後才告訴他，2013年議員任內考上台大國發所，後來在2014年百日戰爭險勝市長，近8年打造新竹市的城市價值、光榮感，才會被徵召參選桃園市長。

柯建銘說，兩人一起走過總召任內面臨的挑戰與攻擊，他也全程看著林智堅的成長與成熟，近8000個日子，共同為故鄉新竹打拚，也打過大小選戰，包括6場總統選戰，必須感謝林智堅守住新竹，讓他無後顧之憂，能在立法院全心對付國民黨。

他表示，政治其實是艱難的，需耐煩耐操，更重要的是承擔、挑戰困難、忍受攻擊、堅持理想、不忘初衷，一直是大家共同的信念，也必然會不捨與不忍林智堅的決定。

柯建銘也感謝接棒的鄭運鵬有承擔大局的胸襟，盼大家化悲憤為力量，翻轉選戰，相信開票時歡喜勝選感動的淚光，會從桃園擴展而開。（編輯：郭無患）1110813