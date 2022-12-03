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蔡適應博士學位遭撤銷 向母校師長致歉但將申訴

2022/12/3 14:50（12/3 17:58 更新）
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民進黨立委蔡適應（圖）表示，雖尚未接獲國立台北大學學倫會通知書，但已知博士學位遭撤銷，他向師長及母校表達歉意，並將依法申訴。（中央社檔案照片）
民進黨立委蔡適應（圖）表示，雖尚未接獲國立台北大學學倫會通知書，但已知博士學位遭撤銷，他向師長及母校表達歉意，並將依法申訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈如峰、溫貴香基隆3日電）民進黨立委蔡適應的博士論文遭檢舉涉抄襲。蔡適應今天表示，雖尚未接獲國立台北大學學倫會通知書，但已知博士學位遭撤銷，他向師長及母校表達歉意，並將依法申訴。

蔡適應透過服務團隊發布聲明指出，雖尚未接獲台北大學學倫會通知書，但已知道博士學位遭撤銷。針對博士論文本文部分附註漏列及對師長、母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果。

蔡適應表示，他花費近10年完成博士論文，過程中包括田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。

他指出，尊重學倫會審議結果，並對本文部分附註漏列再次表達歉意，但為維護權益，將依法提出申訴，並提出相關補充意見。

蔡適應表示，當年他報考台北大學都市計劃研究所的初衷，主要是在擔任基隆市議員期間看到基隆的退步與停滯，深感都市計劃對於城市發展的重要性。

在博士班研習過程中，蔡適應指出，確實學習到許多都市發展與城鄉規劃的專業知識，並運用到後續公共服務過程中，感謝母校、老師的栽培與指導，未來他會繼續努力，不忘選民所託，並感謝各方關心與指教。（編輯：戴光育）1111203

#蔡適應
#台北大學
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