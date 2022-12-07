南投議長何勝豐碩論抄襲 15天內未申訴學位恐撤銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣議會議長何勝豐（圖）碩士論文與曾擔任他秘書的羅崴騰架構相似，遭質疑抄襲，校方將調查結果通知何、羅，15日內未申訴學位恐遭撤銷。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、蕭博陽台中7日電）南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文與曾擔任他秘書的羅崴騰架構相似遭質疑抄襲，校方將調查結果通知何、羅，15日內未申訴學位恐遭撤銷。

何勝豐今天接受中央社記者訪問表示，尚未收到學校發函通知結果，不論是否被撤銷學位，一切尊重學校決定；當初是學校主動來招攬開班，他依學校規定就讀，之前也說過，撰寫論文時「有參考別人」，如今若審查認定有缺失，學校要如何處理，他沒意見。

亞洲大學今天透過文字稿指出，已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人，雙方收到審定結果通知後如有不服，可在15天內向委員會提出申訴，且以一次為限，委員會接獲申訴後即召開委員會審議，最後再依審定結果辦理。

何勝豐2016年亞洲大學生物資訊與醫學工程學系碩士在職專班論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，與曾任何勝豐祕書的羅崴騰論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」架構相似。

亞洲大學在8月24日接獲檢舉，經向檢舉人查證後，依「亞洲大學碩、博士班學位論文違反學術倫理案件處理要點」，啟動「違反學術倫理委員會」調查處理。學倫會召開3次會議，2人都未出席，期間何勝豐發函因議會開議期間、選舉忙碌請假。

2人在審查期間都沒出席，也未提出書面說明資料，審定委員會就依據現有資料以及指導老師的說明做出判定。

65歲的何勝豐是南投縣議會現任議長，是第4選區（竹山鎮、鹿谷鄉）選出議員，今年以無黨籍競選連任獲7048票，同選區僅次於競選連任的國民黨游顥。南投縣議會第20屆議員選舉結果，藍、綠、無黨籍結構變動不大，加上議長何勝豐、副議長潘一全連任，地方傳言可能由兩人繼續搭配。（編輯：孫承武）1111207