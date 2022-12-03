接連爆發論文爭議 私校工會籲追究台大管理責任

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（中央社記者陳至中台北3日電）台灣大學接連爆發論文爭議，全國私校工會理事長尤榮輝今天呼籲教育部應追究學校的管理責任，以更積極的政策手段，整飭學術歪風，避免大學怠於處理學術倫理案件。

繼前新竹市長林智堅的台大國家發展研究所論文遭撤銷後，桃園市長鄭文燦的論文也被認定抄襲，遭台大撤銷。鄭文燦昨天透過桃園市政府新聞處證實此事，表態願坦然面對結果，並再一次致歉。

全國私校工會理事長尤榮輝告訴中央社，國發所接連有2名學生被撤銷學位，是台大自2016年醫學論文造假案後最大的學術醜聞，期待台灣學界引以為戒，並呼籲教育部有更積極的政策手段整飭學術歪風。

尤榮輝認為，違反學術倫理的情形相當普遍，目前被爆出的政治人物論文案，只是冰山一角。學界願意得罪人、扮演「吹哨者」的人也不多，尤其私校常大事化小、小事化無，常躲在「大學自治」和「家醜不外揚」下，不積極處理學術倫理案件。

尤榮輝表示，政治人物進入學校深造值得肯定，但應和其他學生一樣付出心力，而不是倚靠權勢地位，以投機取巧的方式取得學位，指導教授也應盡心、嚴格審視，不能因為政治人物可能回饋相當利益而放水。

除了追究指導教授責任，尤榮輝也呼籲教育部應追究台大行政管理不周的責任，並呼籲類似學術倫理案件，都應比照林智堅論文案的審議效率，在1個月左右就公告結果。

教育部長潘文忠今天稍早出席「台灣閱讀節嘉年華」開幕活動，會前接受媒體聯訪，也被問及是否會追究台大的行政管理責任。

對此，潘文忠強調，大學的論文指導和審議，本來就有一定規範，會請大學確實遵守。教育部也有提供比對系統，讓各校審議學生論文時參考。對於是否要全面徹查台大國發所所有的論文，潘文忠說台大已在瞭解中，教育部也會進一步跟台大確認。

截至今天中午12時30分，台大校方暫未有進一步回應。（編輯：陳政偉）1111203