國3名間交流道2023春節封閉 較往年縮短3小時

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為舒緩國道3號竹山至南投路段交通，名間交流道於春節等連假期間封閉管制，造成名間鄉平面道路大塞車，鄉親進出不便。高公局中區養護工程分局12日表示，2023年初三至初五封閉管制名間交流道，但調整為中午12時到晚間9時，較往年縮短3小時。（名間鄉公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）名間交流道往年春節期間封閉，造成平面道路大塞車引發居民不滿。高公局中分局今天表示，今年初三至初五封閉管制名間交流道，但調整為中午12時到晚間9時，較往年縮短3小時。

為舒緩國道3號竹山至南投路段交通，名間交流道於春節等連假期間封閉管制，造成名間鄉平面道路大塞車，鄉親進出不便，名間鄉長陳翰立今天邀交通部高速公路局中區養護工程分局長熊德維等人會勘，表達訴求盼勿為國道車流而造成平面道路塞車，引發居民不滿。

陳翰立接受媒體聯訪表示，高速公路局封閉名間交流道，未事先與名間鄉公所溝通協調，為何鄰近交流道不一併封閉或輪流封閉，可說把名間鄉民視為次等公民，且高公局可透過警力機動交管舒緩車流，希望高公局體恤民意，春節連假取消名間交流道雙向入口封閉。

高公局中分局透過新聞稿表示，初三至初五交通尖峰時段將執行名間交流道匝道封閉管制，但今年有別以往，封閉時段由原本上午7時到晚間7時，調整改為尖峰時段中午12時到晚間9時，封閉時間縮短3小時，上午非尖峰時段提供通行，盡量減少民眾不便。

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中分局指出，歷年春節竹山至南投北上路段於名間交流道均實施匝道封閉，對國道交通具明顯提升效果，考量南投縣政府多次提議，經滾動檢討，調整匝道封閉時段；春節連假，預估國道車潮明顯增加，提醒用路人掌握路況，避開壅塞路段與時段。

中分局表示，春節期間中部國道南向交通量集中初一至初三，初二出現最大量；北向交通量集中初三至初五，初四出現最大量；竹山至南投北上路段因南投地區春節期間宮廟活動、景點多，觀光人車多，初三至初五將出現交通尖峰與壅塞情形。（編輯：陳仁華）1120112