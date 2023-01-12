時間電價新方案惹議 台電澄清：已試辦宣導逾一年

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（中央社記者曾智怡台北12日電）媒體報導台電在元旦啟動時間電價新時間帶，令養殖漁民措手不及，更遭黨內人士怒批「政治敏感度不夠」。台電表示，新方案是經過一年以上試辦與宣導後正式實施，也有在官網、電費帳單告知用戶。

對於受影響農業用戶，台電將給予2年緩衝期並提供電費保護，每月以新舊時間電價電費較低者從優計收。

媒體報導，台電日前突然變更離、尖峰時間，夏月離峰時間從原來的晚間10時30分至隔日早上7時30分，更改為凌晨0時至隔日早上9時，非夏月則更改為凌晨0時至隔日早上6時；但台電完全沒有公告、沒有宣傳就斷然實施，讓許多養殖漁民措手不及、哀鴻一片。

台電發布新聞稿回應，因應電力系統負載型態變化，為了讓電力供應更穩定，必須調整時間電價的尖離峰時間，同時為讓用戶有時間進行調適，台電公司自109年10月至111年12月試辦新方案，經過一年以上的宣導與推廣，111年12月9日電價審議會同意自112年起正式實施。

台電指出，111年12月28日已於台電官網公告，相關文宣也隨電費帳單夾寄告知用戶。

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台電表示，考量農業用戶對新時間電價的資訊較為不足、且需要時間適應，為協助選用時間電價的農業用戶逐步調整用電模式，台電公司將提供2年（112年1月至113年12月）緩衝期，緩衝期內提供電費保護，即用戶每月電費以「舊時間電價」及「新時間電價」兩者計得的較低者從優計收。

台電指出，全國農業用電戶約13萬戶，其中選用時間電價戶數近1萬戶；在緩衝期內，台電將加強宣導，協助評估有利的電價方案，並持續輔導調整用電，鼓勵配合新制度，進一步節省電費。（編輯：林克倫）1120112