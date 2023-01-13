學測自然結合防疫時事 額溫、負壓隔離病房入題

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）學測今天第2科考自然，試題涵蓋熱門時事議題，COVID-19疫情相關額溫與負壓隔離病房等，及諾貝爾學獎化學獎得獎研究也入題，考卷難度適中，鼓舞考生不偏廢、不死背讀書方式。

112學年度學科能力測驗今天舉行第1天考試，下午考科為自然。科目報名人數7萬4293人，到考人數7萬1822人，缺考率3.33%，若與去年自然科比較，缺考下降0.02%，身障生報名340人，到考319人，缺考21人。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，入闈高中教師表示，物理試題涵蓋熱門時事議題，第29題融入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的「額溫槍」與「負壓病房」概念；第37至40題組燃煤減量議題，呼應近年疫情和環境永續熱門時事。

化學試題方面，入闈高中教師指出，除實驗室探究情境，更出現黎巴嫩貝魯特港爆炸新聞事件、乳酪製程科學知識；第55至60題為生物與化學合科題組，是每年不可或缺最新諾貝爾化學獎得獎研究應用與生物合科命題的抗生素相關議題，關注現今醫療重視細菌抗藥性及新型抗生素藥物開發議題。

至於生物試題，入闈高中老師認為，試題轉化傳統試題、強調時事新知，第12題以最新的諾貝爾生醫獎得獎內容入題，讓考生結合導文提供的線索與演化學科概念進行作答，引導學生瞭解學科概念在研究中實際應用。

第11題雖是測驗胡瓜嵌紋病毒（CMV）檢測方式，也可連結至現在最熱門COVID-19疫情SARS-CoV-2檢測方式之一，以PCR檢測核酸或以抗原快篩檢測蛋白質，也是經過情境轉變的時事題。

針對地球科學試題，入闈高中老師提到，試題增加圖表數據分析能力，置入生活情境與時事議題，第2題加入氣候變遷下的溫度機率分布圖的判讀；關於火星移民的考題是延續多年的議題，藉由這次的考題，讓考生可再次反思地球的特殊、珍貴與獨一無二。

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今年開放COVID-19確診輕症、無症狀及快篩陽性考生應試，考生自主通報後安排到「居護考區」，自然科確診考生應到267人、實到262人，缺考5人，共開設18間居護考區，供確診考生應試。

另外，今年也開設第1類防疫試場及第2類防疫試場，大考中心主任周兆民說明，今天有3個考區開啟3間第1類防疫試場，供3名考生使用；第2類防疫試場是提供今天臨時快篩陽性考生使用，12個考分區開啟12間供15名考生使用。（編輯：陳政偉）1120113