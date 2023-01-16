北市公告高中免試入學簡章 文德女中仍列80名額

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市112學年度高中優免及基北區高中免試入學簡章今天公告，不過已提報停招的私立文德女中仍在簡章中列有共80個名額。台北市教育局表示，尚未核定文德女中的停招計畫。

台北市優先免試入學簡章及基北區高中免試入學簡章今天公告上網，其中優免部分共有3938個招生名額，免試入學則共3萬6650個名額，皆較去年略減。

此外，日前已向台北市教育局提報停招計畫，但仍未獲教育局核定的台北市私立文德女子高級中學也在入學簡章中列有共80個名額。

教育局表示，招生名額減少主因為少子化影響，同時有在討論多所私校提議的全面調降公、私立高中職招生人數，不過尚未定案。

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根據入學簡章，第1類優免選填志願與報名從5月22日上午9時開跑，台北市應屆畢業生一律向就讀國中報名集體繳件，並在5月30日於各招生學校辦理登記、公開抽籤及撕榜；第2類優免則是6月5日上午8時開始填志願，6月19日公告錄取名單或辦理撕榜。

免試入學部分，志願選填帳號申請時間為5月22日至6月12日，未完成申請者無法進行後續報名作業，6月21日中午12時開始正式志願選填，7月11日公告分發結果，7月14日至錄取學校報到，提醒家長及學生務必注意相關時程。（編輯：方沛清）1120116