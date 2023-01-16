彰化離岸風場航道禁漁 訴願決定違法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）交通部公告彰化風場航道處分，漁民權益受影響而提起訴願，漁民今天獲知行政院訴願決定此公告航道「禁漁」違反法律保留原則，盼交通部檢討航道「禁航」規定，否則擬提起訴訟。

交通部110年4月26日公告彰化風場航道處分且定於6個月後正式實施，附件「彰化風場航道航行指南」內容述明航道禁漁規定，違者處新台幣10萬到50萬元罰鍰；計有201位漁民對彰化風場航道禁漁、禁航及強制報到等措施不服，委任漁民權益暨環境永續中心提起訴願。

協助漁民提起訴願的律師黃馨雯說，漁民今天收到行政院訴願決定，認為航道處分裡關於禁漁的部分違反法律保留原則，要求交通部另為適法處分。但就禁止漁民航行的部分則仍認為沒有違反明確性或比例原則。

她接受中央社記者電話訪問時說，雖然交通部在訴願言詞辯論不斷表示，彰化風場航道是配合離岸風電國家重要政策所劃設，但是其所提出「新加波海峽分道通航制」及「直布羅陀海峽分道通航制」兩個參考案例，當地船隻密度較彰化風場航道高4倍至40倍，也沒有限制漁船航行及捕魚，在沒有法律授權下，這麼做違法。

她也說，大部分商船、漁船有裝設船舶自動識別系統（AIS），可知道彼此的位置，主張採用可達成航安目的且侵害漁民權益較小的方式管理；另外，國外有規定離岸風場必須離近海多遠的距離，以避開沿近海漁船作業領域，國內似乎無此規範，才會引發漁民訴願。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

漁環中心研究員吳斐竣認為，交通部目前選擇消極不執法來處理此爭議，漁環中心呼籲交通部重新檢討處分，遵守法治原則並落實公民參與，積極和漁民溝通。

黃馨雯說，能源轉型固然重要，但政策的推行應遵守法治原則，也不該全然犧牲漁民的權益；而且雖有訴願委員在言詞辯論時大力質疑「禁航規定」明確性不足，但是「禁航規定」卻沒有在撤銷範圍，試問無法航行，漁民要怎麼捕魚，如果交通部沒有檢討相關處分，將再和漁民討論是否提起訴訟。（編輯：陳清芳）1120116