台電：春節電壓偏高因負載低 與風光滲透率增加無關

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（中央社記者曾智怡台北16日電）媒體報導春節期間風光發電過剩，導致電壓波動率過高，已明顯違法。台電澄清，春節電壓偏高主因電力負載太低，屬於特殊情形，與風光發電滲透率增加無關，會時刻調控、將電壓維持在標準範圍內。

媒體報導，台電表示，風力與太陽能可能會在連續年假時發電量過高，加上預期需電量少，電壓升高可能超過1成，因此呼籲民眾年假出門前，最好先拔掉家中電源插座；然而，電力專家指出，電壓升高超過1成已經明確違法，台電不能只叫民眾自救，而自己繼續違法。

報導指出，根據「電業供電電壓及頻率標準」第4條第2款，民生電壓波動不能超過5%，工業用電的電壓不能超過10%，意味著民生電壓最高僅能到115.5伏特，工業電壓如果原本使用110伏特，最高也僅能到121伏特，結果台電說「可能提升到120，甚至130伏特」，都已明顯違反法規。

對此，台電澄清，法規適用在電力系統處於正常情況時，但當遇到颱風、地震等天災，則依據第5款但書，意即電業供電因情形特殊，經中央主管機關核准者，不適用本標準規定。

台電舉例，高速公路一般規定限速60公里以上，但遇塞車情況，導致時速驟降，「難道要算違法？」又如服兵役義務，也須衡量身高、體重、體格等，符合特殊條件得免役；春節期間電壓變化是一樣的道理，台電仍會盡力讓系統電壓維持在標準範圍內。

針對春節電壓偏高與風光滲透率增加是否存在關聯，台電說明，電力傳輸可分為有效電力及無效電力，有效電力（P）變化影響系統頻率，無效電力（Q）變化則影響系統電壓。

台電表示，電力系統須時刻依用電量大小調整發電量（有效電力）來維持供需平衡，因此當風光發電量較高，會使系統頻率升高，此時台電就會調整其它發電機組發電出力，讓頻率隨時維持在約60Hz。

台電指出，年假期間預期用電量少，因流經地下電纜的電力大幅降低，導致電纜會產生大量無效電力灌至系統，造成電壓升高；因此，春節連假期間電壓偏高與風光發電滲透率增加無關，主要原因是電力負載太低所致。

台電公司已妥善計劃各項運轉策略、並運用各項調壓設備，從上游壓低供電電壓，讓系統電壓維持在規定標準內。（編輯：趙蔚蘭）1120116