韓國農心辛碗麵農藥殘留違規 逾1公噸銷毀

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，進口不含肉泡麵再出包，「農心超進化辛碗麵」豆腐泡菜口味被驗出農藥殘留違規，這批出包商品超過1公噸，須全數退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗違規名單，共有10款產品遭退運銷毀。其中包含韓國的NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）NONGSHIM SHIN RAMYUN BLACK BOWL（TOFU KIMCHI）檢出農藥殘留含量不符規定。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天告訴中央社記者，這款農藥殘留違規韓國泡麵，是因為產品調味粉包檢出殘留農藥環氧乙烷，不符合商品共1128公斤需全數退運或銷毀。

陳慶裕說，這款韓國泡麵進口商是過去半年以來首次違規，將從原本的抽驗比率2至10%調高至20至50%；據統計，所有韓國進口泡麵去年至今共3批農藥殘留違規，其中2批為不含肉泡麵，但因為間隔已超過半年，暫未達2個月內3批不合格門檻，韓國泡麵暫時不會全面提升抽驗。

食藥署統計，去年1月起至目前在邊境查驗發現32批不合格進口泡麵，包含含肉及不含肉，檢出禁用農藥環氧乙烷。違規泡麵來自印尼（13件）、越南（7件）、日本（7件）、韓國（3件）及菲律賓（2件）。

陳慶裕進一步說明，現階段不分業者加強抽驗進口泡麵，分別為越南進口含肉泡麵及日本、印尼進口不含肉泡麵，進口產品邊境查驗抽查率皆需提高為20至50%。今年驗出殘留農藥環氧乙烷的不合格進口泡麵，多是從調味包或配料包中發現。

另外，今天有2批日本草莓檢出農藥殘留含量不符規定，超過454公斤的日本草莓，分別為109.1公斤、345.6公斤，需依規定退運或銷毀。陳慶裕說明，這2家進口商都是過去半年以來第一次有不符規定情形。

陳慶裕提到，日本進口草莓農藥不合格，在上個產季出現比以往嚴重狀況，所以在這次產季、自去年11月起， 已經不分進口商，加強查驗比率20至50%，發現最新產季進口商不合格狀況，原本是集中在1家業者，但後續又增加約2家業者違規。

因應日本草莓邊境查驗最新違規狀況，陳慶裕說，自去年底、今年初調整抽驗模式，除維持現有規定，進一步採取預防性措施，針對新業者進口的日本草莓，即使沒有違規紀錄，也須百分百抽驗，預計預防性措施實施至今年3月。（編輯：張芷瑄）1120117