經部攜12通路業者推春節促銷 統一超商茶葉蛋續凍漲

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）經濟部攜手10大超商市通路業者及台糖、台鹽共1.5萬多家門市，推出春節平價促銷活動。統一超商維持茶葉蛋價格每顆新台幣10元，後續也不會漲價；全聯、家樂福等業者也允諾繼續透過加強議價等措施，維持民生商品平價、優惠。

年關將近，物價成焦點。經濟部今天召開「十大通路揚眉兔氣平價促銷記者會」，邀請7-ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart等4大超商，全聯、美廉社、楓康3大超市，以及家樂福、愛買、大潤發等3大量販店，再加上台糖、台鹽等12家業者共同與會。

超商部分，7-ELEVEN推出民生用品、春節禮盒與年貨大街產品最高買一送一優惠；全家提供「全+1」商城買年貨888積分可換88元全家購物金活動；萊爾富推出多款泡麵、米與醬油等民生用品優惠；OKmart推出多項民生食材、南北貨等抗漲優惠價。

在超市部分，全聯推出多數生鮮商品、民生用品8折起優惠價，也規劃抗漲專區，針對生鮮蔬果、米、牛奶等近4000品項提供買一送一或第2件5折優惠；美廉社在部分門市規劃平價抗漲專區，多項民生商品優惠最高達7折；楓康超市特別推出蔬菜平價專區，以及吳郭魚促銷活動。

在量販店部分，家樂福推出限期會員獨享量販店單筆消費滿2000元、超市滿888元的滿額9折回饋現金折價券等活動；愛買、大潤發也推出多項精選民生必需品優惠，以及滿2000享9折優惠或現金抵用券的活動。

經濟部次長陳正祺說明，此次與各通路業者推出平價促銷優惠活動，要與民眾共享經濟成長果實，過個豐富平安年。他強調，行政院穩定物價小組除持續監控國際原物料價格，也持續實施大宗商品貨物稅或關稅減免，油價則在春節期間「只跌不漲」，瓦斯等價格也將凍漲到2月底。

對於多家超商業者陸續調漲茶葉蛋價格，統一超商公共事務部長李至和說明，7-ELEVEN針對年前民眾最需採購的民生用品提供優惠，相關民生物資商品也從去年起持續凍漲，茶葉蛋價格除維持既有的每顆10元價格，後續也不會漲價。

李至和也表示，統一超去年就觀察到國內原物料成本壓力，但透過集團採購優勢與內部優化措施適切調控成本，其中包括配合經濟部設置平價專區，且將其視為長期戰略，不只在年節期間，年後也將維持長期平價策略，並在各門市不同檔期推出優惠活動。

對於如何因應進貨成本上漲壓力，全聯福利中心特助蔡穎惇坦言當然有成本壓力，但全聯透過訪價機制持續掌握成本，強調全聯平抑物價功能的經營理念，並與台北農產公司等配合，持續提供優惠價格。

家樂福公共事務暨服務部北南區經理張君鴻表示，在進貨時會持續與廠商議價，也搭配特定時段提出特定優惠，並持續與經濟部、農糧署及廠商合作，透過與農民直接溝通議價等措施，以及與廠商盡可能爭取優惠，持續提供消費者優惠。（編輯：郭無患）1120116