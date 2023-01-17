升學季到來 國教盟籲申請、考試入學擇優分發

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（中央社記者陳至中台北17日電）學科能力測驗於1月15日結束，為大學的升學季揭開序幕。國教行動聯盟今天召開記者會，提出申請、考試入學擇優分發的改革建議，避免考生「一試定終身」。

國教盟記者會提出多項改革訴求，包括擴大申請入學可選填志願數，篩選改採權重比率計算，校系採計至少3科，學測自然與社會科加考高中選修內容。

對於7月舉辦分科測驗（前身為指考），國教盟主張恢復施測國文、英文，並提前加考「數乙」（大學招聯會決議於114學年度加考）。並採申請入學與考試入學擇優分發模式，避免學生陷入「賭局」。

國教盟理事長陳鐵虎表示，分科測驗不考國、英、數乙，考生如果在學測失常，恐只剩重考一途，陷入「一試定終身」的恐懼。

國教盟副理事長陳國祚表示，去年申請入學，連台大都有多個系招不滿，原因在於能填的系太少。他認為應擴大選填志願數，但限制通過一階篩選的志願個數，以消除賭局中的不確定性，使校系與學生都更有效配對。

對於國教盟今天的訴求，教育部截至今天中午12時30分為止，暫未回應。（編輯：張芷瑄）1120117