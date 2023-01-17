氣象局新北園區完工 肩負高空觀測與校正儀器重任

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（中央社記者高華謙新北17日電）「中央氣象局新北園區」完工，氣象局長鄭明典今天說，園內新北氣象站是北部唯一高空氣象觀測站，可提升和延長天氣預報準確度；氣象儀器檢校中心風洞設備提升也是這次亮點。

交通部表示，氣象局民國61年在板橋浮洲地區設台北氣象站板橋站區，隨板橋浮洲地區都市發展，影響氣象觀測，因此中央與新北市政府協調遷移氣象站至新店安坑地區，除改名新北氣象站，也與氣象儀器檢校中心結合成為「中央氣象局新北園區」，工程歷時3年，111年完工。

交通部中央氣象局長鄭明典今天和新北市長侯友宜共同主持「中央氣象局新北園區」啟用典禮。

鄭明典說，新北氣象站是北台灣唯一的高空氣象觀測站，對台灣地區蒐集氣象資料具重要地位，也對航空飛行安全有助益，可提升和延長天氣預報準確度。

鄭明典說，新北氣象站也肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報，主要進行24小時地面氣象觀測，及每天的高空氣球施放，蒐集高空氣象資訊作業，提供每天24小時不間斷的地面及高空觀測作業。

另外，鄭明典表示，這次也一併更新氣象儀器檢校中心，這裡有各種校正實驗室，負責全台超過600個氣象觀測站的儀器校正、維修，其中最大亮點是更新測風儀校正實驗室的風洞設備，新的風洞將氣象局風速校正的上限值由每秒30公尺提升到每秒60公尺，相當於可模擬強烈颱風造成的17級風，以進行更精準與更大量能的觀測。

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鄭明典說，雨量校正實驗室的上限值也由每小時120毫米提升至每小時300毫米，可模擬超大豪雨影響；太陽輻射校正實驗室則新增暗房校正設備，可協助提升國內淨零碳排規劃及太陽綠能發展所必需的日照日射觀測資料品質。

侯友宜說，中央氣象局新北園區正式落成，是中央與地方合作成果，園區內有全國最大的風洞實驗室，且建築搭配345片不規則耐候鋼節能板，除能減少約50%以上的太陽輻射，讓室內節能降溫外，也可隨周邊環境的風、雨及溫溼度等天氣情況自由擺動，相信未來新北園區會變成新店熱門打卡景點，民眾可到這裡了解氣象觀測。（編輯：方沛清）1120117