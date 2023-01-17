高雄搜救犬主力「巧克力」退役 新飼主寵牠不愁吃喝

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8歲多的搜救犬「巧克力」17日卸下服役時用的「P鍊」，換上普通項圈，由第一任「爸爸」李信宏（左）將鍊繩交到新飼主柯建昌（右）手中，宣告巧克力正式退役成為寵物狗。中央社記者曾以寧攝 112年1月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）拉不拉多「巧克力」1歲多就從日本來到台，曾通過高級搜救犬測驗，成為高雄搜救犬主力；8歲多的牠今天卸下服役用的「P鍊」正式退役，新飼主說，會讓牠不愁吃喝。

高雄市政府消防局搜救犬巧克力，今天由第一任「爸爸」李信宏卸下服役時用、代表要絕對服從指令的「P鍊」，和代表搜救犬身分的工作背心，換上普通項圈，再將鍊繩交到新飼主柯建昌手中，宣告巧克力正式退休成為寵物狗。

根據消防局資料，巧克力是在7年前在日本搜救犬訓練士協會（RDTA）推薦下來到台灣，經過努力不懈訓練，通過高級搜救犬考試，成為守護高雄市民的搜救犬主力。

巧克力經歷過2任搭檔，先與李信宏一起參加MRT考試，在2017年燕巢土石流民宅倒塌搜索、觀音山山難等，協助搜救工作；2017年12月，由新手領犬員鄭莛芸接手訓練，1人1犬不分平假日、氣候，努力訓練，在隔年3月通過初級和中級考試，2個月後又搭檔高分通過搜救犬高級測驗。

李信宏今天接受媒體聯訪說，還記得巧克力第一次到隊上時，才剛開門就衝出來撒嬌，非常惹人憐愛；鄭莛芸也說，巧克力個性非常黏人，讓大家都非常喜歡，先前自己代言泳渡澎湖灣活動，結果可愛的巧克力比自己還要吸睛。對於巧克力將退役，兩人都表示既替牠開心又捨不得。

領養巧克力的柯建昌說，自己從事寵物相關行業20多年，巧克力未來不僅將不愁吃喝，還將有十多名熱愛貓狗的同事相伴，整棟公司都是牠的活動空間，相信巧克力一定能融入這個溫馨大家庭。

聽聞巧克力退休消息，日本RDTA理事長村瀨英博錄製影片表達祝福說，全亞洲裡台灣消防單位最了解搜救犬的重要且貢獻良多，因此將巧克力送給高雄市消防局；這些年來巧克力非常努力，訓練精良且立下諸多功勞，能被一般家庭收養，讓自己感到非常高興。

對於認養退役搜救犬，李信宏說明，搜救犬不是普通寵物，雖然都很乖，但因為是挑選本性就很喜歡玩、愛活動、特別活潑的狗進行訓練，因此認養人家裡或住家附近一定要有足夠空間，最好鄰近河堤或公園，也因為牠和人的連結非常緊密，希望有人可以時時刻刻照顧；此外，因退役犬年紀較大，較容易有身體狀況，因此經濟上也要有一定條件。（編輯：陳仁華）1120117