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南橫公路台東段 20至29日暫停施工管制

2023/1/19 09:55（1/19 10:36 更新）
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因應春節假期疏運，南橫公路台東段的3處工程從20日至29日停止施工和管制；警方呼籲，台東段全線均為山路，視線不佳，多處道路施工，會車困難，請減速慢行，且切勿任意超車或停車，以維持道路順暢。中央社記者盧太城台東攝 112年1月19日
因應春節假期疏運，南橫公路台東段的3處工程從20日至29日停止施工和管制；警方呼籲，台東段全線均為山路，視線不佳，多處道路施工，會車困難，請減速慢行，且切勿任意超車或停車，以維持道路順暢。中央社記者盧太城台東攝 112年1月19日
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）因應春節假期疏運，南橫公路台東段的3處工程從20日至29日停止施工和管制；警方呼籲，台東段全線均為山路，會車困難，要減速慢行，切勿任意超車或停車，以維道路順暢。

南橫公路台東段（台20線）這幾年因邊坡和道路修復工程，全年都有管制措施，近日在191、182、178公里處有施工管制。

公路總局關山工務段長陳克劼今天告訴中央社記者，因應春節假期，南橫公路東段初來入口至大關山隧道從1月20至29日暫停施工管制。

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台東縣警察局關山分局提醒用路人，南橫公路在台東縣境內，自海端鄉初來起至向陽森林遊樂區，全長約67公里，沿途路幅狹窄，全線均為山路，視線不佳，多處道路施工，會車困難，請減速慢行，且切勿任意超車或停車，以維持道路順暢。

南橫公路沿途無加油站，車輛要先加滿油料後再上山，民眾於途中如遇任何狀況，可撥打110或鄰近派出所電話，並擇安全停車處所等候，以維車流順暢及人身安全，希望所有用路人配合各項道路管制措施。（編輯：張芷瑄）1120119

#南橫公路
#陳克劼
#台東段
陳克劼
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