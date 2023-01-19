九崴電廠引地方擔憂 南市府：未達共識將暫停審查

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（中央社記者張榮祥台南19日電）九崴天然氣發電廠計畫在台南市安定區設置，引起地方擔憂；台南市副市長葉澤山今天要求中央督促業者做好溝通，在中央和地方未達共識前，市府將暫停審查九崴電廠開發案。

葉澤山今天在台南市永華市政中心召開記者會指出，九崴天然氣發電廠計畫在安定區設置，市府和當地居民站在同一陣線，也不希望民眾誤解市府立場。

台南市政府發布新聞稿轉述市長黃偉哲看法，市府尊重國家能源政策，也希望台南用電無虞，但電廠設置攸關居民環境和健康，九崴電廠應落實社區知情權，儘快召開周遭地區說明會。

市府去年9月已在環保署表達意見，要求業者加強地方溝通，正視民意。環保局也綜合環評初審會議各方意見，要求九崴具體說明空污減量及影響抵換、災害風險評估及預警。

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台南市政府經濟發展局表示，目前九崴電廠尚未通過中央環評，市府也未收到電業籌設等申請，業者應在中央審查階段時，向民眾說明化解疑慮，若中央和地方未達共識，市府將暫停審查此案。

台史博社區居民自救會表示，天然氣發電廠預定地附近5公里內有12萬居民，鄰近還有1座醫院、5間中小學、1間特教學校、台灣歷史博物館及亞太棒球村等重大建設，屬人口密集成長區，業者應重視居民生命財產安全，遠離住宅區域。（編輯：孫承武）1120119