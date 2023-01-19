春節逢強烈大陸冷氣團來襲 農委會籲農漁畜防範

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會今天表示，中央氣象局預測23到25日強烈大陸冷氣團或寒流來襲影響，氣溫將轉冷，提醒農、漁、畜產業農友做好防範，包含設置防風牆、防風棚及加強仔畜禽保溫。

行政院農業委員會今天發布新聞表示，20日起春節連假，但23日起強烈大陸冷氣團或寒流來襲將影響各地氣溫下降，已提醒農民，種植蔬菜、瓜果應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果套袋處理。

果樹部分則要加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時噴水；以及增施鉀肥，強化作物耐寒力。花卉方面，除了搭設塑膠棚溫室等設施外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布覆蓋防寒，田間也可酌量增施鉀肥。

茶樹部分，低溫來襲前應在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材。

養殖漁業方面，要在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝的保溫及防寒等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，並暫停投餌及視情況關閉水車。等氣溫回升，視情況再酌以投放飼料。

且低溫侵襲或留滯時，應注意養殖池水溫降低的速度，若低於攝氏15度，應採行提高水溫的緊急措施，以減輕損害。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。低溫過後，浮於水面的魚體要馬上撿除，避免水質惡化。

畜禽業部分，則要加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風並防範冷風侵襲，以避免損失。（編輯：陳政偉）1120119