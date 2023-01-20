初二才能回娘家？教育部籲讓女性有選擇自由

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（中央社記者陳至中台北20日電）傳統習俗認為女性出嫁後，初二才能回娘家，若太早回會帶來厄運。教育部今天透過臉書（Facebook）專頁宣導性別平權觀念，呼籲讓結婚的女性有選擇的自由，「想什麼時候回娘家，就回娘家。」

許多春節的傳統習俗都隨著時代和社會氛圍轉變，出嫁的女性什麼時候可以回娘家，近年屢屢成為討論話題。

教育部今天透過臉書專頁宣導，帶領民眾反思，傳統習俗認為如果初一就回娘家，會「吃窮娘家」或遭致厄運，對婆家更是大不敬，如果要成為好媳婦或好太太，就必須遵守這樣的規定。教育部透過王子與公主的漫畫，將上述傳統比喻為施加在女性身上的魔法，而現代女性可以勇於說「不」。

教育部呼籲民眾思考為何男性就沒有上述限制，只有結婚的女性不能回自己的原生家庭吃年夜飯。「是時候拋下傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，想什麼時候回娘家，就回娘家。」

除了宣導平權觀念，教育部今天也透過Line，提醒學生過年健康守則「三個早」，包括早睡、避免熬夜打壞生活節奏；早起更有精神；以及健康吃早餐，選擇低油、高纖餐點，搭配鮮奶、無糖豆漿或茶飲。在過年期間仍要維持健康作息，春節後才能回歸正常生活。（編輯：謝雅竹）1120120