越南投資熱台校增逾百學生 台商捐跑道升級硬體

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）COVID-19疫情逐漸散去，越南投資潮再現，胡志明市台灣學校（胡台校）學生數較疫情前多出上百名。胡志明市台灣商會發起募捐，送一座PU跑道給校方，讓上千學生能在操場跑跳，迎接疫後新常態生活。

胡志明市台灣學校由越南總理府核准於1997年成立，隸屬中華民國駐胡志明市辦事處。胡台校位於胡志明市第7郡文教區，與兩側緊鄰的韓國、日本學校是全越南唯三領事館所屬學校。

胡台校校長江春仁向中央社表示，校園內本有一座紅磚粉跑道，他到任後發現使用率不高，經了解才知道，因為校地屬於沼澤地容易下陷，紅磚粉跑道很難維護與整修，久了以後操場都是雜草，跑道一踩就陷下去。

少了操場與跑道的校園，全校上千名學生只能在水泥地上運動，江春仁還觀察到，胡台校往年的運動會都只有趣味競賽不能辦田徑賽。在一次聚會，他向胡志明市台灣商會會長袁濟凡提及此事，袁濟凡一口答應幫忙。

袁濟凡表示，他之後前往胡台校考察，看到眾人都站在校舍前廣場升旗，「沒有運動場的學校不像台灣的學校」，做為地主商會有責任把胡台校照顧好，PU跑道與操場落成後，也可以用來舉辦台商相關活動。

在胡志明市台灣商會發起後，平陽、同奈、新順、龍安、頭頓、西寧台灣商會陸續響應，越南青商會及胡台校家長會也慷慨解囊，共計募得65億越南盾（約新台幣843萬元），並於去年11月動工，預計今年4月落成啟用。

江春仁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間家長紛紛把小孩帶回台灣，導致學生數急速下降，一度跌破千人；台商、台幹在疫後陸續返回越南，學生數已較疫情前多出上百人，現在全校共有1200多名學生。

他說，新學年學生數還會更多，「PU跑道來得正是時候」。胡台校學生看到操場動工都很開心，對未來的校園生活充滿期待。隔壁的日本、韓國學校也建議，未來可以舉辦三校協同教學，讓學生們在操場一起運動。

袁濟凡指出，台商在越南布局多年，子女教育問題愈來愈重要，尤其是近來又有新一波台資湧入越南，商會時常接到家長的詢問電話，盼將小孩送到胡台校。胡台校辦學辦得好，才能做台商、台幹在外打拚的後盾。（編輯：陳惠珍/馮昭）1120124

胡志明市台灣商會盼胡志明市台灣學校（胡台校）辦學辦得更好，讓台商、台幹在海外打拚不用擔心子女的教育問題，號召各地台商會與各界捐PU跑道，幫助學校升級硬體。圖為111年11月22日PU跑道動土典禮。（胡台校提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年1月24日