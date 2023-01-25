大樂透頭獎2槓26日獎金上看1.8億 百萬大紅包剩182組

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（中央社記者謝方娪台北25日電）大年初四大樂透頭獎未開出，已連2摃，台彩表示，下期（1月26日）預估銷售新台幣3億元，頭獎上看1.8億元；另大樂透春節大紅包加碼總計要送出360組100萬元，目前剩182組待送出。

台彩表示，今天開獎的第112000011期大樂透頭獎未開出，頭獎累積金額1.08億元累入下期頭獎彩池，大年初五（26日）頭獎預估上看1.8億元。

大樂透春節大紅包加碼活動邁入第6天，今天晚間開出的9個春節大紅包獎號依大小順序分別為19、24、32、35、36、37、39、46和47，本期共送出30組100萬元獎金，其中22組為1注獨得100萬元，另有8組為2注均分，每注各得50萬元。

開出本期春節大紅包獎項的投注站中，有4家是今年二度開出，高雄市大寮區的「利財通彩券行」初二曾開過1注春節大紅包，今天再度開出；高雄市林園區的「上選彩券行」除夕和初四則各開出1注春節大紅包。

台中市大里區的「旺旺發彩券行」初三才剛開過1注春節大紅包，今天再添1注，為該店累計第3次開出春節大紅包獎項；台北市信義區的「金順發行」小年夜曾開出1注春節大紅包，相隔數日又在今晚開出1注，該店累計已開出過8注春節大紅包獎項。

此外，有3家投注站過去曾有開出大樂透或威力彩頭獎的紀錄，其中之一是花蓮縣花蓮市的「金錢豹商行」，曾在2016年開出2.5億元的大樂透頭獎，今天是第8度開出大紅包獎項。

另一家為新竹市香山區的「財神發商行」，2022年間曾開出大樂透頭獎3.5億元，今天是第3度開出大紅包獎項。

彰化縣彰化市的「發發發允得商行」則是在2017年間開出過12.4億元的威力彩頭獎，今晚首度開出春節大紅包獎項。

台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動總計要送出360組100萬元，自1月20日小年夜活動開跑以來，累計已送出178組，將近總組數的一半、達49%，目前仍有182組100萬元獎金待送出。

台彩指出，大年初五（26日）開獎的大樂透頭獎上看1.8億元，並將繼續加開9個獎號，只要對中其中任6個即對中百萬元的春節大紅包獎項。

此外，頭獎同樣已連2摃的威力彩也將於大年初五進行開獎，頭獎金額預估上看3.3億元。（編輯：潘羿菁）1120125