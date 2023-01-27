丹大林道仍無規劃管制人車 不時坍方落石要注意

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根據文化部國家文化記憶庫網站資料，丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖（圖），號稱台灣最長林道。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投林管處針對信義鄉丹大聯外道路未來仍無規劃人車管制，不過前段道路進行整修工程，汽機車暫時無法通行，管制人車進出，施工結束後解除車輛管制，呼籲遊客注意坍方落石。

根據文化部國家文化記憶庫網站資料，丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，號稱台灣最長林道，目前全長約54公里，是深入丹大地區重要通道，因直通美麗的七彩湖，早期一度是四輪驅動車朝聖地，直到民國93年孫海橋因七二水災損毀，不再復建，車輛才無法進入。

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但不是法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非林務局維護管轄的「林道」，但屬於行政院農業委員會林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

時隔18年，南投林管處公告自民國111年1月24日起，允許機車、自行車等二輪車輛通行，後續進一步開放汽車駛入，這條林道是登山者前往七彩湖、六順山路徑，隨著汽機車都可通行，原本步行多天才能抵達的深山祕境，變成單日就能完成，頓時吸引大批遊客。

南投林區管理處辦理丹大事業區第14林班改善工程，於111年10月1日開工，工區範圍為丹大聯外道路0K至4.6K，工期180日曆天，工程包含混凝土路面鋪設及2座鋼筋混凝土橋梁，以維護通行品質，施工期間部分路段全斷面開挖，汽機車無法通行，管制車輛進出。

考量步行山友出入丹大聯外道路安全，管理處函文南投縣警察局建議自111年11月1日至112年3月29日，暫停核發入山證；林管處表示，工期結束後解除車輛管制，因丹大聯外道路上下邊坡屬地質破碎區域，就算路況容許車輛可通行，仍不時有坍方落石，呼籲民眾入山應審慎衡量風險，留意通行安全。

南投林管處指出，去年設置完成丹大聯外道路沿線道路里程牌、高風險路段標示牌、行車終點、部落聖域標示牌等，解除管制後，將加強呼籲遊客勿打擾部落居民生活安寧，進入山區勿侵擾家屋，也規劃與社區協會共同進行環境維護及重要聖域遺址巡守工作，並勸導車輛勿駛至七彩湖邊。

南投林管處指出，有鑑於近年山林開放及國旅熱潮，帶來的遊客量可能衝擊丹大、七彩湖環境，林務局、南投林管處多年前開始與當地部落協商，盼能以尊重傳統領域精神為前提，共同劃設野生動物保護區，以取得總量管制與分區、分級管理法源，但始終未獲共識。

林管處希望與在地族人達成共識，創造丹大山域管理法源，遵循資源永續利用精神進行分區、分級管理，儘速完成「保護區」劃設，妥善管理丹大山域，創造永續、低度干擾生態旅遊良好環境。（編輯：陳仁華）1120127