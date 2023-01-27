時隔18年丹大林道開放汽機車通行 一窩蜂釀亂象

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丹大聯外道路行經丹大野生動物重要棲息環境，這裡動植物生態資源豐富，但丹大林道未限制汽機車通行，請遊客勿將車輛駛入非道路的草生地及林地，減少對野生動物棲息環境影響。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）丹大聯外道路去年「驚喜式」突然開放汽機車行駛，時隔18年，頓時吸引越野汽機車愛好者一窩蜂前往，但部分路段惡劣，很快就出人命意外，隨著入口鋼便橋移除，暫時結束亂象。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處公告，自民國111年1月24日起，允許機車、自行車等二輪車輛通行，及林務及台電人員持識別證、公務機關委託承包廠商因業務需要、原住民團體申請尋根活動、救災任務或司法勤務等執行山區或相關業務者，可駕駛汽車通行。

南投林管處當時表示，可通行終點為丹大事業區第8林班支線16.5公里處，距離七彩湖只剩約3公里路程，為避免影響七彩湖環境，不讓車輛靠近湖邊，民眾停車後，步行約40分鐘可抵達湖邊，林管處研擬在行車終點設置阻絕汽機車設施，但設置前，不少車輛駛近湖邊。

根據文化部國家文化記憶庫網站資料，丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，號稱台灣最長林道；為避免影響七彩湖環境，不讓車輛靠近湖邊，民眾停車後，步行約40分鐘可抵達湖邊。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月27日

丹大聯外道路開放後，吸引不少越野機車騎士「嚐鮮」或重溫記憶，但部分路段當時仍整修中，路況非常惡劣，如天馬彎崩塌路段寬度幾乎只容許一輛機車通過，加上布滿碎石，林道開放2、3天即有機車墜谷，所幸騎士僅受傷，但111年2月17日就發生騎士摔死憾事。

這起意外成為丹大聯外道路重新開放後最嚴重事故，林道由台電公司為保線而整修，因此雖無管制法源，但林管處立刻協調台電公司隔天起共同執行「管制非公務車輛進入」，遊客想騎機車進入丹大聯外道路從事娛樂休閒，受到暫時管制，但此舉又遭登山協作抗議。

管制措施讓廣大想探訪丹大林道的機車、單車騎士失望，同時也質疑，長年在此經營登山協作的居民是否會被「放水」進入，不過南投林區管理處嚴格、公正執法，一律禁止非公務車輛進入，因此有登山協作不滿，111年2月25日齊聚管制站抗議，甚至騎機車硬闖。

當地原住民痛批林管處未充分溝通即開放；也有人認為，為何不待最危險路段天馬彎整修後才開放，封閉數十年，不差幾個月；林道開放初期忙於丹大林道救援任務的警消也私下抱怨，林管處未做好配套規劃，「將來一定出問題」，甚至死傷者可能提告要求國家賠償。

對於為何不待修路後才開放，南投林管處表示，登山者近年不滿部分居民以機車載客通行丹大聯外道路，對管制標準屢提質疑，林管處盤點檢討現行主管法規，發現已不適用林道管制執行要點，因此取消管制。

對於民間提出車輛總量管制，南投林管處指出，丹大聯外道路雖無適用林道管制執行要點，但因山域不乏盜伐貴重木案，有防範盜伐需求，因此南投林管處依據森林保護辦法第4條第1項規定，在二分所設置柵門管制汽車通行及進行必要盤查。

丹大聯外道路由南投林管處轄管，不過位在入口處的簡易鋼便橋則由台電施設，道路經台電公司整修完畢，111年5月解除人車管制，包含2輪機車、4輪汽車都可通行，平靜一陣子的丹大林道又出現亂象，遊客知道鋼便橋會在汛期前移除，吸引越野車愛好者趕著前往。

南投林管處表示，盤點現行法規，無法源可管制車輛進入丹大聯外道路，因此，整修路面後解除人車管制；台電因應每年保線工程需求，進行丹大聯外道路整修維護，並非為遊憩而編列經費修繕，且道路上、下邊坡地質破碎，無法進行大規模整治，不時有坍方落石。

台電設置的鋼便橋於整修工程結束後移除，無橋梁可渡溪，由於雨季期間溪水高漲，能強行渡溪的車輛不多，通行丹大聯外道路成為「季節限定」，須待簡易橋梁架設後、道路完成年度整修，直到簡易橋移除前，才有機會趁路況相對較佳時，騎車、駕車去七彩湖。

南投林管處表示，丹大聯外道路並非林務局公告的81條「林道」，屬林務局丹大事業區既有聯外通行道路，目前為提供森林護管、造林等林業經營公務使用，台電公司也運用丹大聯外道路執行東西線輸電設備維修保養，沿線為國有林班地，屬南投林管處轄管。（編輯：陳仁華）1120127