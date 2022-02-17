丹大林道機車騎士墜谷身亡 18日起管制非公務車進入

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南投林管處所轄丹大林班道路17日又有男性機車騎士摔下山重傷死亡，成為丹大林道重新開放後最嚴重事故。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月17日

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）林務局南投林管處表示，對於民眾今天在信義鄉丹大林道摔車傷重死亡感到非常遺憾；另外，林管處雖無管制法源，因台電仍在修路，明天起協調台電共同執行「管制非公務車輛進入」。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處所轄丹大林班道路，今年1月24日起開放二輪車輛、執行公務汽車通行，已發生多起人車墜谷事故，今天又有年約50歲陳姓男機車騎士摔下山，獲救呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態送醫不治，成為丹大林道重新開放後最嚴重事故。

修路挖土機幾天前推進到天馬彎路段，不過今天陳姓騎士墜谷處屬於尚未拓寬的天馬彎末端；另外，春節過後首週假日，12日、13日有數百輛越野機車湧入丹大林道，據傳陸續有6、7輛機車墜谷，其中來自台南市39歲李姓男子無法自行脫困，消防局出動大隊人馬救出。

當地原住民痛批南投林管處未充分溝通即開放；也有人認為，為何不待最危險路段天馬彎整修後才開放，封閉數十年，不差這幾個月；近期忙於丹大林道救援任務的警消也私下抱怨，林管處未做好配套規劃，「將來一定出問題」，甚至死傷者提告國家賠償都有可能。

對於為何不待修路後才開放，南投林管處回應中央社記者詢問表示，山友近年不滿部分居民以機車載客通行丹大登山步道，對管制標準屢提質疑，南投林管處盤點檢討現行主管法規後，發現這條步道已不適用林道管制要點，因此，1月24日起不管制二輪以下車輛通行。

丹大林道17日再傳人車墜谷意外，一名年約50歲陳姓男機車騎士摔下邊坡，獲救時呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫。南投林管處表示，將協調台電公司共同執行管制「非屬公務車輛進入」，預計18日起實施。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月17日

丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，號稱台灣最長林道。（中央社製圖）

對於民間提出車輛總量管制，南投林管處指出，丹大林班道路雖無適用林道管制要點，但因山域不乏盜伐貴重木案，有防範盜伐需求，因此，南投林管處依據森林保護辦法第4條第1項規定，在二分所設置柵門管制汽車通行及進行必要盤查。

南投林管處表示，仍與周邊部落積極溝通，盼在尊重部落傳統文化前提下，以由下而上方式，完成七彩湖野生動物保護區劃設，藉此取得總量管制的法源依據。

南投林管處晚間補充表示，由於目前台電公司仍在整修丹大聯外道路，林管處雖無管制法源，但仍將協調台電公司共同執行管制「非屬公務車輛進入」，明天起實施，換言之，遊客想騎機車進入丹大聯外道路從事娛樂休閒，將暫時受到管制，造成不便請見諒。

林管處透過新聞稿說明，對今天有民眾在丹大摔車重傷表示非常遺憾，再次呼籲民眾務必審慎衡量風險。近日民眾入山踴躍，屢傳摔車意外，民眾進入丹大林班道路應評估風險、注意自身安全，且七彩湖、丹大山區為布農族傳統領域，應避免侵擾環境及文化遺址。

南投縣消防局也發布新聞稿表示，中午獲報指修路工人發現民眾騎機車於丹大林道18.5公里處摔落邊坡，因林道崎嶇，大型車僅能行駛至14公里處，搜救人員再步行前往事故點，架設繩索垂降20公尺接觸傷者，經檢視無生命徵象，吊掛上林道送醫，現場無其他同行遊客。（編輯：陳仁華）1110217

丹大林道開放二輪車輛通行後，2月12日發生首起越野機車騎士連人帶車墜谷事件。（南投縣消防局提供）