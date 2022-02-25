丹大林道禁非公務車進入 登山協作抗議騎車硬闖

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丹大林道開放不到1個月發生多起事故，考量丹大聯外道路部分路段仍在整修，南投林區管理處協調施工機關台電公司於18日起管制非公務車輛進入。部落登山協作業者25日齊聚管制站抗議，甚至騎機車硬闖。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月25日

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）丹大林道開放不到1個月發生多起事故，甚至1名機車騎士摔死，因台電仍在修路，南投林管處協調台電共同管制非公務車輛進入，登山協作今天抗議並騎車硬闖。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處所轄丹大林班道路今年1月24日起開放二輪車輛、執行公務汽車通行，發生多起人車墜谷事故，甚至有機車騎士摔死，考量丹大聯外道路部分路段仍在整修，林管處協調施工機關台電公司於2月18日起管制非公務車輛進入。

這項管制措施讓廣大想探訪丹大林道的機車、單車騎士非常失望，同時也質疑，長年在此經營登山協作的居民是否會被「放水」進入，不過南投林區管理處嚴格、公正執法，一律禁止非公務車輛進入，因此有登山協作不滿，多人今天齊聚管制站抗議，甚至騎機車硬闖。

協作、居民與南投林區管理處、警政署保安警察第七總隊第六大隊、南投縣警察局信義分局雙方隔著鐵門對峙，抗議者不斷表達意見，甚至還有協作未戴安全帽騎車滿載登山物資從旁闖進管制站騎入林道。

信義分局接受記者訪問表示，今天約有30輛機車聚集，其中2、3輛機車闖入，後續同行機車便遭擋住，警方持續派員駐守。

有關今天部落登山協作業者陳抗，要求開放車輛進入丹大聯外道路，並當場繞過管制哨載送登山物資及伙食上山，南投林管處回應媒體詢問表示，台電公司整修道路工程尚未完成，近期連日降雨又有多處新崩塌，考量施工區域安全，仍維持管制非公務車輛進出，何時恢復開放二輪車輛通行，視道路整修情形評估期程。

南投林管處表示，持續與部落各方對話溝通，也呼籲業者勿有不理性舉動，針對擅闖管制區域且不聽勸阻者，蒐證移請警方依社會秩序維護法第71條查處；另外，七彩湖及丹大山區為布農族傳統領域，沿線有許多家屋遺址等文化資產，徒步民眾通行丹大聯外道路應先評估風險、尊重族人傳統文化並落實無痕山林。（編輯：謝雅竹）1110225