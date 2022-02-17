丹大林道重開最嚴重事故 騎士獨遊墜谷命危

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丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，號稱台灣最長林道。（中央社製圖）

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）一名50多歲男性遊客今天騎機車探訪近期在越野界暴紅的信義鄉丹大林道，行經指標約18到19公里處天馬彎路段不慎墜谷，雖獲救但已失去生命徵象，成為丹大林道開放至今最嚴重事故。

丹大林道開放二輪車輛、執行公務汽車通行，今天再度發生來探訪的機車騎士墜谷事故，50多歲男騎士獲救可惜已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，南投縣消防局表示，這名男子獨自騎機車來此遊玩，搜救人員下午將男子救上林道，再以獨輪車運上救護車送醫。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處所轄丹大林班道路今年1月24日起開放二輪車輛、執行公務汽車通行，吸引不少越野機車騎士「嚐鮮」或重溫記憶，已完成探索的騎士先前分享說，天馬彎路況危險，沒重度越野經驗、好體力及操控力，尚不建議上山。

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近期丹大林道發生多起機車摔落邊坡事故，南投縣消防局呼籲遊客，丹大林道崎嶇難行，在路況不熟下，騎乘機車具相當危險性，為確保民眾生命安全，勿輕易騎機車前往丹大林道。

根據文化部國家文化記憶庫網站資料，丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，號稱台灣最長林道，是深入丹大地區重要通道，因林道直通美麗的七彩湖，早期一度成為四輪驅動車朝聖地，直到2004年孫海橋因七二水災損毀，不再復建，才遏止車輛進入。（編輯：陳仁華）1110217