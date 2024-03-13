杜絕丹大林道亂象 劃設野生動物保護區有進展

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）丹大林道開放後亂象層出不窮，為保障部落土地及自然資源，南投林業分署今天召開丹大地區劃設野生動物保護區公聽會，居民多肯定劃設保護區，眾人意見作為保育計畫修正參考。

農業部林業及自然保育署南投分署今天在信義鄉地利村召開傳統文化地景野生動物保護區劃設公聽會，說明野生動物保護區辦理情形，管理措施將重視部落既有權益，會中部落族人多對丹大地區劃設保護區給予肯定，部落、與會機關意見將作為保育計畫修正參考。

南投林業分署發布新聞稿表示，開放山林後，前往七彩湖、六順山人潮越來越多，丹大聯外道路沿線遭隨意丟棄垃圾、越野汽機車駛入林地情況加劇，嚴重衝擊自然環境，分署曾針對劃設七彩湖野生動物保護區辦理多場說明會及公聽會，但當時族人有疑慮。

南投分署指出，為消除部落居民疑慮，南投分署丹大工作站持續與部落溝通，逐漸讓族人理解唯有透過劃設保護區域才能總量管制，並適度管理、約束遊客行為，減輕對自然、人文衝擊，甚至更可保護布農族傳統領域不受商業行為干擾或破壞，保障在地族人工作機會。

南投分署表示，去年與信義鄉雙龍、地利、人和、潭南村成立信義鄉濁水溪線原住民族共管會，經多次共管會議及工作小組會議討論，決定以Bunun Acang（布農族語，意為布農族過去生活領域）傳統文化地景為名，範圍全區調整至南投縣信義鄉地利村內，並排除在地部落土地、自然資源利用限制。

南投分署表示，族人對保護區劃設期程、越野車輛由溪谷進入區域內處理方式、導覽員應具備資格、保護區內設施規劃、保護區內例外允許狩獵是否會遭動保團體反對、保護區劃設後滾動調整機制等提出看法，盼使保育計畫更完備，待召開共管會確認後，提報農業部野生動物保育諮詢委員會審議。（編輯：謝雅竹）1130313