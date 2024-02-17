男獨至南投信義鄉登山失聯 山友見狼煙通報救出

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）王男10日單獨從丹大林道入山，預計14日下山卻失聯，地面留守人向南投縣消防局報案，搜救隊根據其他山友見到不明狼煙等線索，昨天下切溪谷尋獲王男，今天由直升機救出送醫。

36歲王姓男子10日單獨從信義鄉丹大林道入山，預計14日從信義鄉郡大林道下山，但王男延遲至15日中午都無音訊，地面聯絡人擔心發生意外，15日中午向南投縣消防局報案請求救援，轄區第三大隊立即啟動山域救援機制，派遣信義、玉山分隊共4人組隊入山。

南投縣消防局表示，為爭取救援時效，15日下午申請直升機搭載搜救隊降落無雙部落，再步行至失聯處搜尋，16日上午加派3名警消、4名義消由郡大林道登山口進入搜索；同時有其他山友回報指15日傍晚在營地下方溪谷看到狼煙，也在林道41公里處撿到疑王男帽子。

消防局指出，搜救人員根據山友線索，下切溪谷搜尋，16日中午順利尋獲王男，但王男因迷路導致身體虛弱、行走不便，搜救隊與王男16日晚間在無雙部落紮營過夜，內政部空中勤務總隊直升機今天飛抵無雙部落，搭載搜救隊與王男降落同富停機坪，王男送醫檢查。

消防局呼籲，單獨登山危險性高，若發生意外時無人接應傷亡難料，易增加社會成本及搜救人員疲於奔命，民眾登山發生意外可利用衛星電話或手機撥119、112求救。（編輯：謝雅竹）1130217