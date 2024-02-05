更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
丹大林道
新聞專題
丹大林道1/16
首頁 / 社會

丹大林道恢復通行 警加強稽查噪音車

2024/2/5 17:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）台電利用丹大聯外道路保線作業完成，丹大林道2月1日起恢復通行，為防制違規改裝、噪音車輛影響居民，警方稽查入山車輛，攔檢52輛車告發7件交通違規、查處4件噪音車。

台灣電力公司利用丹大聯外道路執行線路保修作業完成，工程單位「復舊」移除入口處孫海橋遺址的施工鋼便橋，也在對岸挖出垂直斷壁，車輛幾乎無法通過，不過仍有越野機車挑戰「關卡」成功，根據影片，一群人用繩索奮力拖拉，好不容易才讓越野機車登上垂直斷壁。

信義分局今天發布新聞稿表示，台電公司執行丹大林道相關工程，去年10月2日至今年1月31日施工管制，警方暫停核發入山申請許可，2月1日起恢復受理民眾申請六順山、七彩湖等丹大山區入山許可，為防制違規改裝、噪音車輛影響居民安全及安寧，執行專案勤務。

由於前往丹大林道的越野汽機車多有改裝，因此，南投縣警察局信義分局2日起連續3天在省道台16線重要路口規劃專案路檢勤務，逐一過濾入山人車，共攔檢52輛車、56人，告發7件交通違規（無照駕駛5件、未繫安全帶2件）、查處噪音車通報4件，積極回應居民訴求。

信義分局指出，台16線進入地利村接台16臨29線為前往六順山、七彩湖要道，為避免車輛影響部落交通安全，信義鄉公所日前召開丹大山區開放入山協調會，決議各村長加強宣導村民及外地親友恪遵交通法令及山林保安規定，並請信義分局加強稽查入山車輛。（編輯：郭諭儒）1130205

丹大林道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台電施工後丹大林道復舊 拆橋挖溝越野車難入
172.30.142.202